Russell veut ’être plus rapide’, Antonelli veut corriger ses départs

George Russell ne veut pas encore endosser l’image du favori malgré la pole et la victoire à Melbourne. Le pilote Mercedes F1 pense que ses rivaux ne sont pas aussi loin qu’initialement perçu en Australie, et qu’il faut rester prudent.

Malgré tout, la W17 est une très bonne base de performance et il se montre optimiste, mais tout devra suivre dans la saison.

"C’était un très bon début, la voiture fonctionne comme prévu, bien sûr on veut être le plus rapide, mais pour être les plus rapides dans la saison et après, il faut les bonnes fondations, et c’est ce qu’on a donc ça me fait plaisir" a déclaré Russell, qui a voyagé avec Lewis Hamilton pour revenir de l’Australie, malgré les critiques de son ancien équipier sur le moteur Mercedes.

"Il était heureux, il était dans une bonne humeur. Je me suis dit que c’était dommage qu’il ne soit pas sur le podium, il aurait mérité. Et il était très rapide, on n’aurait pas gagné facilement si Charles et Lewis s’étaient arrêtés pendant la voiture de sécurité, car ils étaient dans notre rythme."

Et Russell de confirmer pourquoi le doublé n’est pas un gage de domination : "Il y a deux ans à Las Vegas, on avait terminé premier et deuxième et on aurait dû se qualifier premier et deuxième, et si ça avait été la première course, on nous aurait dit qu’on allait être champions, mais ce n’était pas le cas."

"On doit continuer à progresser car il y a des développements qui vont arriver chez les autres, McLaren a du poids en trop et va bientôt le perdre, Max n’était pas là parce qu’il est parti en fond de grille et Charles était devant moi en début de course. On a surtout réussi la qualification et c’était un choc pour tout le monde."

Andrea Kimi Antonelli est satisfait de son premier week-end de la saison malgré un accident en EL3, et il remercie encore ses mécaniciens pour leur travail afin qu’il ne gâche pas son week-end : "C’était la meilleure façon de commencer la saison, il y a eu des hauts et des bas ce week-end mais on s’est bien rattrapés."

"L’équipe a sauvé mon week-end en remettant la voiture en état, et même sans les bons réglages la voiture était rapide et j’avais une bonne confiance. On doit garder la tête baissée car Ferrari était très proche mais on a une très bonne voiture et il y a une très bonne ambiance dans l’équipe."

Premier et deuxième sur la grille, Russell et Antonelli se sont retrouvés deuxième et septième au premier virage à cause d’un départ raté et d’un manque de batterie sur la grille, ce que doit corriger l’équipe dans les prochains départs.

"Le départ, nous avons regardé quel était le problème, tout le monde a eu le même problème mais on l’a eu à plus grande ampleur. Mon cas était stressant car je n’avais plus d’énergie dans le dernier virage, je n’ai pas fait de burn, et j’avais l’impression que la voiture était cassée car elle ne répondait à rien."

"Heureusement on était rapides mais le départ doit être travaillé car Ferrari et Red Bull décollent très bien de la grille, comme d’autres équipes, donc on doit progresser car on avait un avantage de rythme à Melbourne, mais ça ne sera pas toujours le cas, il y aura parfois d’autres équipes à notre niveau et il faudra avoir cet avantage. Ce week-end on a le Sprint pour tester avant la course."