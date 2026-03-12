Leclerc doute que Ferrari conserve longtemps son avantage sur les départs

Malgré l’impressionnante démonstration de Ferrari au départ du Grand Prix d’Australie, Charles Leclerc ne pense pas que la Scuderia conservera cet avantage toute la saison en Formule 1.

La capacité des monoplaces rouges à jaillir de la grille avait déjà été remarquée lors des essais de pré-saison, mais elle s’est pleinement révélée lors de la première course du championnat à Melbourne. Parti quatrième, Leclerc s’est retrouvé en tête avant même le premier virage, illustrant la supériorité de Ferrari dans cet exercice au début de ce nouveau cycle réglementaire.

Le pilote monégasque reste toutefois prudent quant à la durée de cet avantage.

"Malheureusement, je ne pense pas que nous allons conserver cet avantage," a-t-il déclaré aux médias aujourd’hui à Shanghai.

Selon lui, les écarts devraient rapidement se réduire lorsque toutes les équipes maîtriseront pleinement leurs nouveaux groupes propulseurs.

"Une fois que tous les moteurs fonctionneront dans leur fenêtre optimale, je ne pense pas qu’il y aura une grande différence entre les voitures au départ."

"Nous avons un avantage en termes de robustesse de notre système, alors que nous semblons atteindre cette fenêtre optimale un peu plus facilement que les autres, et surtout que Mercedes."

"Mais une fois que Mercedes saura comment se placer dans cette fenêtre optimale, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de différence entre les voitures."

Le pilote Ferrari pense que ses rivaux trouveront rapidement la solution.

"Je ne m’attends pas à ce qu’ils mettent longtemps avant de savoir comment se placer dans cette fenêtre optimale. Je ne pense pas que ce sera un avantage qui durera pendant la saison."

Un premier Grand Prix particulièrement mouvementé

La première course de la saison a également été marquée par plusieurs incidents au départ. Plus loin dans le peloton, Liam Lawson et Franco Colapinto ont notamment évité de peu un accrochage lorsque le premier a tardé à s’élancer.

Ce type de situation faisait partie des inquiétudes évoquées avant le début du championnat, les pilotes devant s’adapter à la nouvelle génération de moteurs.

Pour Leclerc, le déroulement même de la procédure de départ à Melbourne a également joué un rôle dans les différences de vitesse observées.

"Comme prévu, cette première course de la saison a été très mouvementée. Il s’est passé énormément de choses. Nous nous y attendions un peu."

"Il est également vrai que nous commencions probablement sur l’un des circuits les plus difficiles de la saison en termes de gestion de l’énergie."

"Si vous ajoutez au départ le fait que, je pense, les feux se sont éteints le plus rapidement que j’aie jamais connu en F1, cela a rendu les choses encore plus délicates qu’elles ne le sont déjà."

Leclerc rappelle que le début de saison ne facilite pas l’apprentissage des nouvelles voitures.

"C’est seulement le deuxième week-end de course et nous avons déjà un week-end Sprint, donc ce n’est pas le début de saison le plus simple ni le plus fluide."

"Avant de prendre une grande décision sur des modifications de règles ou de procédures, nous devons peut-être attendre des courses où les choses seront un peu plus dans la norme pour le reste de la saison et ensuite juger."

"Je pense que déjà ce week-end, les choses devraient être dans une situation beaucoup plus saine pour tout le monde."