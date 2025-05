Qualifications douloureuses pour Aston Martin F1 mais Stroll a pris la 5e place du Sprint

Fernando Alonso a vécu une journée difficile à Miami. Abandon lors du Sprint, alors qu’il était dans les points sur le mouillé (avant d’être percuté par Liam Lawson) et 17e des qualifications seulement pour la course demain, l’Espagnol n’avait pas vraiment le sourire ce soir..

"Une journée difficile. En qualifications, nous n’avions tout simplement pas le rythme pour accéder à la Q2, donc marquer des points demain sera un défi. Nous devons mieux comprendre les problèmes et trouver le rythme."

"Au Sprint, j’ai réalisé une course parfaite et je me sentais compétitif. Nous aurions dû chausser des pneus slicks plus tôt, mais nous étions encore en passe de marquer des points lorsque Lawson m’a touché."

"Merci à l’équipe qui a aidé à réparer la voiture avant les qualifications : les mécaniciens sont toujours au top, alors merci à eux."

Le sourire était plutôt du côté de Lance Stroll, qui a fini dans les points au Sprint et a même progressé à la 5e place grâce aux pénalités de 5 secondes. Mais en qualifications sur le sec, la 19e place était une douche froide.

"Nous savons que nous n’avons pas le rythme actuellement et nous avons terminé les qualifications comme prévu. Nous avons apporté des modifications de réglages positives après le Sprint et la voiture était à son meilleur niveau du week-end, mais nous savons que nous ne sommes tout simplement pas assez rapides."

"C’était donc une très bonne chose d’obtenir un bon résultat au Sprint plus tôt dans la journée. Pour l’instant, ce sont les petites victoires qui comptent, et j’ai eu l’impression que tout s’est bien passé, avec beaucoup d’opportunités et de bonnes décisions. Mais nous ne sommes pas encore au niveau souhaité et nous devons trouver le rythme."