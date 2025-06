Russell ne verrait pas Verstappen chez Mercedes F1 comme ’un manque de respect’

George Russell a ravivé lui-même les rumeurs d’une arrivée de Max Verstappen chez Mercedes F1, affirmant qu’il serait « heureux » de partager son garage avec le champion du monde en titre.

Son propre contrat arrivant à échéance fin 2025, Russell ne se laisse pas perturber par certaines rumeurs qui circulent liant le quadruple champion du monde à Mercedes.

Il y a toujours la possibilité que Verstappen casse son contrat avant l’heure, même si l’activation d’une clause de sortie semble de moins en moins probable étant donné les positions suffisantes qu’il occupe au championnat.

S’adressant au Mundo Deportivo, Russell a répondu avec franchise à cette rumeur... peut-être lassante ou irrespectueuse pour lui ?

"En vérité, non. Non, car le fait est qu’il y a deux places dans une écurie de Formule 1. Et j’ai déjà dit que je serais heureux d’être le coéquipier de Verstappen."

"Mais le fait est le suivant : pourquoi une écurie ne voudrait-elle pas de Verstappen ? Si j’étais Toto Wolff et que j’avais deux choix… Si j’avais le choix entre n’importe quel pilote et que tous les pilotes étaient disponibles, je me choisirais et je choisirais Verstappen – si j’étais à la place de Toto."

"Je ne vois donc pas cela comme un manque de respect. C’est comme ça que le sport fonctionne."

"Et si j’étais patron de Ferrari, si je pouvais choisir, je choisirais Verstappen et Leclerc. McLaren choisirait probablement Verstappen et… là, ce serait peut-être plus difficile : Norris ou Piastri."

"Mais si d’ici 2026, si chaque équipe pouvait choisir ses pilotes, Verstappen serait le premier choix pour toutes les équipes. Ce n’est donc pas un manque de respect, c’est juste la réalité."

Russell insiste sur le fait qu’il est « pleinement confiant » d’être au volant d’une bonne voiture en 2026 mais se méfie de McLaren mais aussi de Red Bull Ford.

Le groupe motopropulseur de Mercedes, en revanche, est pressenti pour dominer en 2026 et au-delà.

"Oui, mais McLaren possède aussi notre moteur, et nous sommes loin derrière McLaren maintenant. Pour l’instant, nous sommes plus proches de Williams que de McLaren. Il y a beaucoup d’optimisme autour de notre moteur 2026, mais ce ne sont que des rumeurs, pas des faits. Comment savoir ce que feront les autres ?"

"Je sais ce que Mercedes a, mais je ne sais pas ce que Ferrari a. Je ne sais pas ce que Red Bull a. Donc tout ce bruit est absurde. Bien sûr, mon intention est de continuer avec Mercedes. C’est là que je veux être. Et rien ne me rendrait plus heureux que de gagner avec Mercedes. Mais les contrats en Formule 1 sont surfaits."