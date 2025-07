Russell : Mercedes F1 ’a fait un énorme pas en arrière’ en Belgique

Mercedes F1 a connu une accalmie dans un ciel orageux ce samedi après-midi en Belgique, avec la sixième place de George Russell en qualifications à Spa-Francorchamps. Néanmoins, le principal intéressé déplore un gros manque de rythme de son équipe.

Il refuse en effet de se féliciter de ce résultat, alors qu’il aurait pu être éliminé en Q1 en étant à peine plus lent, et selon lui, cela montre une dynamique dangereuse de son équipe.

"C’était le maximum qu’on pouvait faire, mon tour était solide dans l’ensemble, mais il est clair que l’équipe a fait un énorme pas en arrière ce week-end et l’on ne sait pas pourquoi" s’inquiète Russell.

"Un dixième plus lent en Q1 et j’étais éliminé, un dixième plus lent en Q2 et j’étais dixième, donc je sens que la sixième place était sans aucun doute le maximum que l’on pouvait réussir aujourd’hui."

Interrogé sur ce qu’il espère d’une course qu’il avait gagnée l’an dernier avant d’être disqualifié, le Britannique se montre très pessimiste et pousse ses craintes plus loin en parlant du niveau global de Mercedes sur ce deuxième quart de saison.

"Ca ne va pas se passer comme l’an dernier, surtout que ce sera mouillé ! Tout ce qui peut se produire pourra être positif, mais en tant qu’équipe, on doit analyser pourquoi on a signé quatre podiums dans les six premières courses, et un seul dans les quatre dernières."

Andrea Kimi Antonelli a été éliminé en Q1 après avoir été éliminé en SQ1 hier sur une sortie de piste, et l’Italien manque de solutions : "C’est juste une période difficile, je dois sortir de là et tenter de progresser pour la prochaine course."

La situation d’Antonelli au volant est juste compliquée pour le moment : "La confiance n’est pas là, j’ai aussi des difficultés à avoir le même feeling que j’avais hier par exemple, et je dois trouver la lumière au bout du tunnel."