Racing Bulls : Hadjar et Lawson en Q3 mais ils pouvaient faire mieux

Bonne journée pour les pilotes Racing Bulls ce samedi à Spa, au Grand Prix de Belgique.

Cela a commencé par la 8e place et un point pour Isack Hadjar lors du Sprint, avant que le Français ne monte en Q3 lors des qualifications et signe le 8e chrono pour la course demain.

Mais Hadjar admet être un peu déçu en voyant la 5e place d’Alex Albon avec sa Williams F1...

"Ce sprint a été un bon moment pour nous ce matin. Nous avons affiché un très bon rythme et avons réussi à marquer un point."

"En qualifications, Liam et moi avons pris le rythme très rapidement. Je suis très satisfait, mais je m’attendais à un peu plus qu’une 8e place, car nous avons très bien démarré la séance et Alex Albon, cinquième, n’est qu’à un dixième de nous. J’ai donc le sentiment que j’aurais pu faire mieux."

"Globalement, nous avons une voiture stable, qui a très bien fonctionné et qui m’a donné confiance dès le début. Je suis donc très fier de l’équipe. Nous avons un bon rythme et nous partons dans les points demain. Nous savons qu’il y a une chance de course sous la pluie, mais je suis satisfait des réglages de notre voiture. L’objectif est donc évidemment de se battre pour marquer des points."

Liam Lawson s’élancera lui 9e, juste derrière son équipier.

"C’était une bonne séance pour l’équipe, les deux voitures atteignant la Q3, mais c’est difficile de voir que la 5e place était si serrée. La vitesse montait et nous apprenions tout au long de la séance, mais un moment chaud en fin de tour m’a fait perdre du temps. Avec des marges aussi serrées, c’est frustrant. Quelles que soient les conditions demain, nous devons essayer de faire une course propre en exploitant au maximum la voiture."