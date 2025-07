Russell chez Aston Martin F1 ? Cowell minimise la rumeur et parle de ‘stabilité’ du line-up

Les évolutions apportées à Imola ont grandement fait progresser Aston Martin F1, désormais l’une des meilleures équipes du milieu de grille (du moins, dans le cas de Fernando Alonso).

À Silverstone ce week-end, et alors que l’usine est située à moins d’un kilomètre du circuit, Aston Martin F1 apporte aussi des évolutions, notamment un nouveau plancher.

Fernando Alonso a minimisé les attentes autour de ce package d’évolutions, mais Andy Cowell, le PDG d’Aston Martin F1, peut-il confirmer ce pessimisme prudent de l’Espagnol ?

« Nous avons donc un nouveau plancher, carrosserie supérieure modifiée pour aller avec le plancher, et nous effectuions juste une série de tests pendant la EL1. Nous avons ajouté le plancher à la voiture de Lance pour les EL2, afin qu’il puisse comparer l’ancien et le nouveau plancher, analyser toutes les données et partir de là. Et nous déciderons de la suite. »

Ces évolutions seront sûrement les dernières de l’année pour Aston Martin F1 : puisque tout le développement est bien sûr dirigé vers l’an prochain et la révolution réglementaire. Mais Cowell relativise cette hypothèse.

« 99 % du travail porte sur 2026. Je garde l’esprit ouvert sur le fait que ce que nous apprendrons pourrait signifier que nous remettrons la voiture de 2025 en soufflerie juste pour boucler la boucle. »

« Nous ne disons donc pas qu’il n’y aura absolument plus de tests sur le modèle 2025, car nous avons notre propre soufflerie, nous pouvons tester sept jours sur sept, à toute heure, et il est facile de remettre le modèle dedans pour en apprendre un peu plus, tant que cela nous aide dans l’apprentissage de la création d’une voiture de F1, l’aérodynamique en CFD, en soufflerie, et en piste, et de lier ces trois mondes. »

« Ce sera donc pour l’apprentissage en vue de 2026 et 2027. »

« L’élément clé sur lequel nous nous concentrons est notre moyen-long terme, et 2026 est une étape clé pour nous alors que nous passons d’une équipe cliente à une équipe d’usine. »

Comme Cowell l’a signalé, Aston Martin F1 bénéficie d’une toute nouvelle soufflerie et d’ailleurs de toutes nouvelles usines (le temps en soufflerie n’est cependant pas limité mais soumis aux limitations de temps de la FIA).

Concrètement, qu’est-ce que ces nouvelles infrastructures changent pour Aston Martin F1 ?

« Les nouvelles installations nous aident simplement à avoir tout à portée de main. Avoir les aérodynamiciens à quelques pas de la zone de construction des maquettes et de la section de la soufflerie aide simplement à tout accélérer. »

« Le rythme auquel nous créons des changements sur la maquette de soufflerie de 2026 est plus rapide que tout ce que nous avons fait auparavant. C’est vraiment très impressionnant. C’est comme regarder 100 personnes courir le 100 mètres en moins de dix secondes, avec des passages de témoin parfaits. C’est très excitant à voir et tout cela est rendu possible par les installations, les gens et les méthodes. Donc oui, c’est une aventure passionnante. »

Il n’y a pas que les murs bien sûr qui ont changé chez Aston Martin F1 : mais les hommes, avec l’arrivée d’Adrian Newey.

« L’arrivée d’Adrian parmi nous depuis mars, relançant la planche à dessin et la machine nécessaire en aval, a juste donné un élan supplémentaire à ce que nous faisons pour 26. »

« Nous avions Fernando et Lance dans la section de la soufflerie avec la maquette et Adrian. Adrian parlait des caractéristiques du modèle. »

« Adrian, comme Christian s’en souvient sûrement, repousse les limites. Il fait tenir dix choses dans l’espace où une seule rentrerait normalement, et tous les ingénieurs voient cela comme un défi. Ce ne sont pas seulement les ingénieurs. C’est tout le groupe de personnes du domaine du développement aérodynamique. »

La rumeur George Russell…

Avec une nouvelle usine et Newey à bord, Aston Martin F1 est redevenue une équipe attractive.

De quoi attirer George Russell, si Max Verstappen venait à piquer sa place chez Mercedes F1 ?

Que peut dire Cowell au sujet des rumeurs, encore très infondées, liant le pilote Mercedes F1 à Aston Martin ?

« Nous sommes très chanceux. Nous avons cette excitante perspective de 2026. Nous avons de nouvelles installations. »

Pressé de répondre, Cowell botte en touche mais on sent qu’il recherche de la stabilité… Après tout, Lance Stroll est le fils du patron, non ?

« La stabilité que nous avons en ayant Lance et Fernando signés pour la saison prochaine signifie qu’ils ne nous aident pas seulement à développer les outils que nous utilisons pour 2026 et au-delà, mais ils travaillent directement sur le concept de la voiture. Les discussions en soufflerie portent sur la forme aérodynamique, mais aussi sur l’environnement du pilote. Combien d’espace y a-t-il dans le cockpit ? Adrian a tendance à ne pas laisser beaucoup d’espace dans le cockpit. Tout est exceptionnellement serré. »

« Mais cette stabilité d’avoir deux pilotes signés jusqu’en 2026 nous aide vraiment. »

Bref, Aston Martin F1 ne semble pas avoir pour priorité de changer de pilotes pour l’an prochain !