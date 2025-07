Gasly a fait ’les bons choix’ et ’30 tours de défense’ pour arracher un point

Pierre Gasly a arraché le point de la dixième place en Belgique au prix d’une belle défense et de réglages qui compromettaient ses performances sous la pluie. Le pilote Alpine F1 n’était pas dans le top 10 au départ et il savait qu’il lui faudrait réussir plusieurs choses pour remonter.

Cela a été le cas, puisqu’en plus d’un bon début de course, il a réussi à changer de pneus au meilleur moment possible, lui offrant la possibilité de remonter dans le top 10 et de se défendre jusqu’à l’arrivée.

"C’était une course très difficile, je suis très content pour toute l’équipe parce que c’était compliqué. On savait qu’en partant 13e ce serait difficile de revenir dans le top 10 mais pas impossible, il fallait vraiment faire les bons choix" a déclaré Gasly.

"Dès que j’ai vu qu’il y avait la possibilité de mettre les slicks je suis rentré et ça nous a donné l’avantage sur la piste. Et après, j’ai passé 30 tours à me défendre contre les voitures derrière. Je n’étais pas très rapide, je savais avec cet aileron arrière qu’il fallait survivre dans les virages et défendre au maximum, et au final ça a payé."

Le Français est très content que la FIA n’ait pris aucun risque pour lancer la course : "Le premier tour où on est partis on ne voyait rien, donc c’était extrêmement dangereux. Après il y avait la pluie autour du circuit. La question est toujours de savoir si l’on aurait pu partir dix minutes plus tôt ou plus tard."

"La finalité c’est que pour nous, les pilotes, quand on prend le départ à 300 km/h sur ce circuit, connaissant les précédents, il vaut mieux dix minutes trop tard que trop tôt. Je pense qu’ils ont fait le bon choix en termes de sécurité. La question est toujours de savoir cinq minutes plus tôt, dix minutes plus tôt... mais jusqu’à quel point ? Et jusqu’à quels risques ?"

Franco Colapinto a disputé la course dans le fond du peloton, et il termine 19e : "Ce fut une course longue et difficile pour nous. Avec les conditions, il y avait toujours des chances de se retrouver, même en partant de la 15eme place, après que certaines voitures se sont élancées depuis la voie des stands."

"Le départ était très humide et les conditions ont probablement été favorables en séchant, car nous avions opté pour un aileron à faible appui pour privilégier la vitesse en ligne droite. Le départ était bon, nous avons rattrapé les voitures de devant, avant de rentrer aux stands pour chausser des pneus slicks."

La fin de course a été plus compliquée, et le bilan du week-end de l’Argentin est globalement décevant : "Nous avons peiné à trouver le rythme en medium dans le trafic. Nous sommes ensuite rentrés aux stands pour couvrir Carlos [Sainz], mais au final, nous n’avons pas pu progresser."

"Bravo à Pierre pour avoir terminé dixième et marqué un point pour l’équipe. De mon côté, ce fut un week-end difficile et je sais que nous allons continuer à travailler dur cette semaine pour préparer la prochaine course en Hongrie."