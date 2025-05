Mercedes F1 doit viser un duo Verstappen - Russell pour 2026

Les rumeurs concernant Max Verstappen et son avenir chez Red Bull ont refait surface ces dernières semaines, avec diverses hypothèses.

Juan Pablo Montoya, septuple vainqueur en Grands Prix, a élaboré un scénario détaillé possible de l’évolution de la situation si Mercedes F1 chercher à s’attacher les services de Verstappen, offrant aussi à George Russell la possibilité de rester.

Montoya estime, comme beaucoup, que Mercedes ne laisserait pas passer l’opportunité de recruter Verstappen, ce qui laisserait à Russell le choix clair entre rester ou partir. Le pilote sacrifié serait donc Kimi Antonelli si Russell se voyait accorder le premier choix.

"Je pense que Toto s’assoirait avec Russell et lui dirait : ’Je veux que tu restes avec moi, mais on va signer Max. Si tu te sens à l’aise pour courir et travailler avec Max, le baquet est à toi. Si tu ne te sens pas à l’aise, la porte est ouverte’."

"Je pense que c’est l’avenir, Mercedes F1 doit viser un duo Verstappen - Russell. On verra. Antonelli trouvera un baquet ailleurs, Mercedes le placera quelque part. Je ne sais pas où et les options sont rares."

Mais je pense vraiment que s’ils ont une réelle opportunité de signer Max, ils le feront."

"D’un côté, pour avoir Max, de l’autre, pour avoir une chance de déstabiliser la situation. Si on retire Max à Red Bull, que reste-t-il ? Trois pilotes qui ne terminent pas sur le podium ou dans les gros points."