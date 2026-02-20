Ferrari signe des chronos impressionnants mais ’ne se focalise pas’ dessus

Ferrari a bouclé ses essais hivernaux de la saison 2026 de F1 par une très bonne journée, durant laquelle Charles Leclerc a signé un temps en 1’31"992 et a effectué des longs relais performants au volant d’une SF-26 qui a affiché une très bonne fiabilité après les petits couacs de la veille.

Le pilote monégasque a tiré un bilan positif de sa journée même s’il continue à être prudent en termes de performance par rapport aux rivales de la Scuderia. Selon lui, personne n’a encore montré son véritable potentiel.

"La journée d’essais s’est très bien déroulée, nous avons suivi notre programme et testé tout ce que nous avions prévu. En termes de performances, il est encore difficile de savoir où nous en sommes réellement, car les équipes cachent leur véritable niveau" a déclaré Leclerc.

"Il est donc important de ne pas trop se focaliser sur les temps au tour et de se préparer pour la première course. Nous allons progresser étape par étape et essayer de comprendre comment tirer le maximum de notre voiture. Nous avons beaucoup de données à analyser avant d’arriver à Melbourne et nous verrons comment les choses se passent une fois sur place."

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a lui aussi affiché un regard confiant sur ces essais hivernaux, notamment en matière de fiabilité. De plus, être performant en début de saison ne sera pas la clé pour gagner le titre cette année, et il ne criera pas victoire si c’est le cas.

"Honnêtement, si je suis heureux oui, mais ça n’a rien à voir avec les essais !" a plaisanté Vasseur auprès de Canal+. "Non, il faut relativiser l’importance des essais. On est arrivés en se disant qu’il faudrait faire un maximum de kilomètres, emmagasiner un maximum d’informations et je pense qu’on a rempli cette case."

"C’est crucial parce qu’on fait très peu d’essais dans l’année, et je dirais que c’est la seule semaine durant laquelle on peut tester. Mais la performance n’a rien à voir avec celle de Melbourne, on ne connait pas le niveau d’essence, les modes moteurs, on n’a pas utilisé les mêmes pneus, donc je ne m’emballe pas."

"Et surtout, l’objectif de la saison sera de développer, de développer vite, donc il faut garder cette capacité d’innovation, et garder cette capacité à venir en piste rapidement avec les évolutions, car le championnat se jouera là-dessus. Donc ça n’aura rien à voir avec les performances d’aujourd’hui."

Le Français encourage encore et toujours à ne pas tirer de conclusion hâtive sur la base des résultats des tests, rappelant que d’autres équipes avaient impressionné lors des années précédentes. La Scuderia visera la victoire en Australie, mais ce ne sera pas la seule équipe à le faire selon lui.

"Oui mais je pense que ce sera pareil pour McLaren, Red Bull et Mercedes. On a tous quelques années d’expérience dans la course automobile, on sait que le résultat de Bahreïn n’est pas forcément représentatif de la saison."

"Il y a deux ans c’était la Toro Rosso (sic), l’an dernier la Williams, et ils n’ont pas été champions du monde pour autant. Donc il faut rester calmes, c’est bien d’avoir fait ce qu’on a fait aujourd’hui et je suis content, surtout content d’avoir fait beaucoup de kilomètres, mais on verra."