Cadillac F1 ne compte pas convaincre Ricciardo de faire un retour

Graeme Lowdon, directeur de l’écurie Cadillac F1, a exclu Daniel Ricciardo de la liste des pilotes potentiels de l’équipe pour la saison 2026 de F1.

Selon Lowdon, Ricciardo serait un « mauvais choix », ce qui semble correspondre aux déclarations du pilote australien lui-même.

La nouvelle écurie américaine a organisé des soirées de lancement, signé des contrats avec des sponsors et présenté ses premiers plans d’entrée dans la discipline, le tout dans le but de renforcer sa notoriété et de séduire les fans potentiels. Mais l’équipe prend son temps pour recruter des pilotes.

La logique actuelle semble impliquer que l’équipe souhaite recruter au moins un vétéran de la F1 ; un pilote ayant déjà fait de la Formule 1 serait essentiel pour faciliter l’intégration de l’équipe dans ce sport.

Plusieurs pilotes ont vu leur nom vaguement associé à Cadillac : Valtteri Bottas, Sergio Perez, Zhou Guanyu et Daniel Ricciardo. Mais Graeme Lowdon, directeur de l’équipe Cadillac, a écarté le dernier pilote de cette liste.

"Oui, il n’est pas sur notre liste. Et en fait, je crois qu’il a publiquement déclaré ne pas être intéressé par un retour en Formule 1."

"En décembre, nous étions en contacts et il nous a dit qu’il arrêtait ce sport. Récemment Daniel a évoqué sa « retraite » de la compétition."

Ricciardo était un des favoris de Cadillac F1 au moment de monter l’équipe. Lowdon le confirme à nouveau. On lui a alors demandé s’il serait judicieux d’essayer de faire changer d’avis Ricciardo.

"Si je dois convaincre quelqu’un, ce n’est pas la bonne personne."

"On n’a jamais besoin de convaincre un pilote de Formule 1 de monter dans la voiture. Je n’ai aucun problème avec ça ; chacun peut se faire sa propre opinion et si c’est son choix, il faut le respecter."