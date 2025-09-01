Red Bull : ’l’approche agressive’ a fonctionné pour Verstappen

Red Bull a signé une deuxième place inespérée avec Max Verstappen aux Pays-Bas. Laurent Mekies, son directeur, se félicite du travail accompli par le quadruple champion du monde, qui a évité de peu une sortie de piste au deuxième virage de la course.

"Pour Max, ce résultat était assurément le maximum, il a vraiment tout donné. Nous avons adopté une approche très agressive, en partant en tendres, et Max a encore réalisé un premier tour fantastique" a déclaré Mekies.

"Cela comportait aussi une part de risque : nous savions que les McLaren avaient le rythme et qu’il serait difficile de les battre. Partir avec ce composé de gomme était probablement la seule façon de les concurrencer. Max a fait un excellent travail en gérant les tendres, puis il a été compétitif sur les médiums et a vraiment poussé, c’était tout à fait dans l’esprit Red Bull."

"Lando n’a pas eu de chance, mais cela a permis de marquer plus de points pour l’équipe et, combiné au retour de Yuki dans les points, cela fait de ce dimanche un excellent résultat pour nous."

Le Français salue également Yuki Tsunoda, ainsi qu’Isack Hadjar : "Yuki a bien progressé, le timing de la première voiture de sécurité ne l’a probablement pas aidé et il aurait pu finir plus haut. Donc, c’est du progressif pour Yuki, la tendance est positive, et il continue de travailler dur et de garder la tête froide."

"Enfin, un grand bravo à Racing Bulls et Isack. Son tout premier podium en a fait un jour spécial pour la famille Red Bull et il le mérite, comme tous les membres de son équipe. Partager le podium avec Max était pour lui spécial. Ce Grand Prix des Pays-Bas dégage une énergie et une passion particulières, et nous l’avons tous ressenti."