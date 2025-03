Racing Bulls déplore de ne pas avoir concrétisé avec ’un rythme exceptionnel’ en Chine

Mais que s’est-il donc passé chez Racing Bulls en Chine ? Les VCARB02 de Yuki Tsunoda et Isack Hadjar ont montré des performances surprenantes, notamment en qualifications et lors du Sprint F1.

Tsunoda a même marqué 3 points samedi lors de la petite course. Cependant, lors du Grand Prix, tout s’est à nouveau effondré.

Les deux pilotes ont fini hors des points, avec une stratégie douteuse et un problème de fiabilité inquiétant sur l’aileron avant.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, l’admet : Racing Bulls aurait pu faire bien mieux !

"Un dimanche frustrant à Shanghai," constate le Français.

"C’est la deuxième course consécutive où nous ne raflons pas les points que nous aurions pu obtenir compte tenu de la vitesse de la voiture et des pilotes ce week-end ; il nous reste donc beaucoup de travail à faire pour progresser dans ces domaines et être plus forts à l’avenir."

"Néanmoins, il y a encore beaucoup de points positifs à retenir de ce week-end : le rythme était exceptionnel, les pilotes ont visé haut tout le week-end, les deux voitures étant en Q3 et une fantastique course Sprint, Yuki marquant nos premiers points de la saison avec une sixième place."

"Nous avons une voiture rapide, avec des pilotes rapides, et nous nous sommes battus avec les plus forts pendant la majeure partie du week-end."

"Nous allons bien sûr enquêter sur la raison exacte de la rupture de l’aileron avant de Yuki en fin de course, mais après ce doublé de Grands Prix, nous pouvons maintenant nous réunir à Faenza et Milton Keynes, évaluer notre performance en course et revenir plus forts pour la prochaine manche au Japon, une course à domicile pour Yuki et notre fournisseur de moteur, Honda."