Ralf Schumacher juge son frère Michael ’unique’ et ne veut plus de comparaisons avec Hamilton ou Senna

Le 1er octobre 2026 a marqué les 20 ans de la dernière victoire en F1 de Michael Schumacher, au Grand Prix de Chine 2006. Le septuple champion du monde avait alors gagné sa 91e course en catégorie reine, et il allait mettre fin à sa carrière dans les semaines qui suivaient, après l’avoir annoncé à Monza au mois de septembre, et n’envisageant pas à ce moment un retour qu’il allait faire finalement en 2010, mais sans jamais remonter sur la plus haute marche.

C’est dans la saison 1991 que Michael Schumacher (à droite sur la photo), alors âgé de 22 ans, a obtenu sa chance en Formule 1, Eddie Jordan ayant besoin d’un pilote de remplacement pour son écurie après l’arrestation de Bertrand Gachot à la suite d’une altercation avec un chauffeur de taxi londonien.

Le jeune allemand a immédiatement fait forte impression lorsqu’il s’est installé dans le cockpit de la Jordan 191 au Grand Prix de Belgique, faisant preuve d’un rythme compétitif lors des essais libres, se qualifiant à une très belle septième place avant un abandon, un week-end dont son frère Ralf Schumacher (à gauche) se souvient parfaitement.

"Je m’en souviens encore comme si c’était aujourd’hui" raconte Ralf Schumacher à F1.com. "J’étais sur la piste de karting à Kerpen. Ma mère tenait le petit restaurant là-bas, et tout le monde a arrêté de faire du kart, c’était le calme absolu."

"Ils étaient tous rentrés pour regarder les débuts de Michael en F1 à la télévision. La F1 était quelque chose de lointain pour l’Allemagne, puis ce jeune gars a débuté avec Jordan, a fait un demi-tour à Spa, et tout a démarré à partir de là."

"C’était une histoire formidable. Non seulement parce qu’il a eu tant de succès, mais aussi parce que les gens en Allemagne l’adoraient. On avait jusqu’à 15 millions de téléspectateurs qui suivaient la F1 le week-end."

L’intérêt de l’Allemagne pour la F1 et Schumacher s’est encore accru au fil des années 1990, lorsqu’il est devenu champion du monde deux fois avec Benetton, avant de rejoindre Ferrari, pour un tournant de sa carrière, comme le rappelle Ralf.

"C’était un grand pas qu’il a franchi en rejoignant Ferrari. Je sais qu’il y a eu une période où tout n’allait pas aussi vite que les Italiens l’espéraient, et la pression était vraiment très élevée, mais ils ont fini par gagner le championnat, et après cela, ils ont continué à voler au-dessus de la concurrence."

"Je pense que ce que Michael a réussi à faire, notamment en parlant italien, c’est d’être pleinement intégré à Ferrari. C’était tellement clair pour moi la première fois que je suis allé à Maranello... j’ai vu le musée, toutes les photos et tout ce qui le concernait, ainsi que la manière dont ils expliquaient l’histoire avec lui. C’était quelque chose de très spécial."

Ralf Schumacher l’a rejoint en 1997 en catégorie reine lorsqu’il a piloté pour Jordan, lui aussi, et a ensuite signé une carrière avec plusieurs victoires et des podiums partagés avec son frère et mentor.

"Ce n’était pas si facile d’arriver en F1. Au début, mon père disait ’d’accord, fais autre chose, parce que deux d’entre vous n’arriveront pas en F1, ce n’est pas réaliste’. Il voulait que je sois cuisinier."

"Michael a six ans et demi de plus que moi, c’était donc mon entraîneur et mon mécanicien, et chaque fois que nous étions sur la piste de karting, il m’apprenait comment dépasser, où prendre des risques, etc."

"C’est pour cela qu’il est en quelque sorte mon idole. D’une certaine manière, quand votre frère est tellement plus âgé que vous, c’est une relation différente. Il était presque comme un ami plus âgé, et il a toujours soutenu ma carrière."

"En F1, nous avons passé des moments formidables ensemble. Nous voyageions ensemble la plupart du temps. Nous avions aussi de petites bagarres, parce que lorsqu’il s’agissait d’être sur la piste, nous voulions nous battre l’un contre l’autre, mais toujours d’une très bonne manière et dans de très bonnes conditions, disons. Nous connaissions nos limites, et vice versa."

Ils sont d’ailleurs les deux seuls frères à être monté simultanément sur un podium en Formule 1, ce qui est arrivé à 16 reprises durant leurs années communes.

"C’était spécial, mais je peux vous dire qu’avec le recul, c’est encore plus spécial. Je ne sais pas... quand vous êtes en F1, quand vous pilotez, vous enchaînez les courses, et il y a tellement de pression que vous ne pouvez pas vraiment en profiter. Y penser après coup était spécial, et nous en avons profité."

"Michael était aussi toujours si fier quand j’avais de bons résultats ou que je gagnais des courses. Pour lui, avec tout le succès qu’il a eu, il voulait évidemment gagner, mais il avait déjà assez de titres en poche ! Peu importe qui était devant l’autre, nous passions un excellent moment après, et une belle fête."

Lorsque Michael a pris sa retraite en 2006, Ralf a vu ce que ça lui coûtait : "Je sais que c’était une décision difficile à prendre pour lui. D’un côté, il voulait continuer à piloter en F1, et d’un autre côté, c’était tellement exigeant pour lui."

"Il avait sa famille, et il voulait passer plus de temps avec les enfants. Je pense qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour prendre la décision, mais il l’a prise avec sa femme, et je me souviens qu’il m’a appelé et m’a dit ’j’arrête à la fin de l’année’."

"Quand la fin de l’année est arrivée, je pense qu’il a réalisé quelle était sa décision. Il s’est arrêté, mais il n’était pas vraiment heureux de s’arrêter, c’est pourquoi il est revenu [avec Mercedes] en 2010. D’un côté, il était content de partir, mais d’un autre côté..."

"Vous ne pouvez pas imaginer quand votre vie est plus ou moins programmée, vous savez qu’il y a une saison de février jusqu’à telle période, et votre emploi du temps de voyage, tout est calé. Puis, tout d’un coup, vous vous réveillez le matin et vous vous demandez ’qu’est-ce que je vais faire maintenant ? J’ai tout ce temps libre’."

Ralf Schumacher continue de vivre dans l’ombre de son frère dans l’héritage qu’il a laissé en Formule 1, mais il s’est fait une carrière à la télé avec Sky Germany, et est aussi l’égérie d’une marque de mandataire automobile.

"J’apprécie vraiment ; on n’est pas complètement oublié. Mais il y a aussi cette nouvelle génération qui regarde maintenant, il y a donc deux façons de voir les choses. Beaucoup me connaissent en tant qu’expert Sky, et c’est plutôt cool."

"Avec les parents en Allemagne, c’est amusant, parce qu’il y a une grande publicité pour moi à la télévision concernant l’achat de voitures, et leurs enfants disent ’papa, c’est le gars qui veut toujours acheter les voitures’. Ensuite, le père explique que j’étais un ancien pilote de F1 !"

"Mais c’est vrai, et particulièrement avec Michael, on peut voir [ce qu’il représente pour les gens]. Comme Sebastian, si vous avez entendu ses mots à Monza, c’est aussi agréable, parce qu’il a grandi avec Michael, et Michael était son héros."

Ralf rappelle à quel point il est fier de son frère et ce que la carrière de Michael lui inspire, quand il repense aux années 90 et 2000 marquées par la domination de son aîné.

"C’était une époque formidable pour Michael en F1. Ce que je veux dire, c’est qu’il était unique en son genre dans sa décennie, comme l’était Ayrton Senna, comme l’était et l’est encore Lewis Hamilton, d’une certaine manière. Je pense que nous devrions arrêter de les comparer, et nous devrions apprécier ce qu’ils ont fait pour nous, et pour la F1, avec tout leur succès dans le monde entier."