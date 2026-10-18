McLaren a craint d’avoir rendu sa F1 moins rapide avec ses évolutions de Bakou

McLaren a traversé une période de doute particulièrement délicate après l’introduction de ses évolutions aérodynamiques au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Alors que l’écurie espérait améliorer la vitesse de pointe de sa MCL40, les performances décevantes enregistrées à Bakou puis en Malaisie ont fait naître une inquiétude : les nouveautés avaient-elles finalement rendu la monoplace moins compétitive ? Andrea Stella reconnaît que cette hypothèse a sérieusement préoccupé son équipe pendant deux courses, avant que le Grand Prix de Singapour ne permette enfin de dissiper les doutes.

L’écurie de Woking avait introduit à Bakou un ensemble important de modifications de carrosserie, comprenant notamment des pontons redessinés et une évolution du système de refroidissement. L’objectif était d’améliorer l’efficacité aérodynamique de la MCL40 et de gagner en vitesse de pointe, particulièrement sur les longues lignes droites du circuit azerbaïdjanais.

Mais les résultats obtenus par Lando Norris et Oscar Piastri ont rapidement suscité des interrogations. Les deux pilotes ont manqué de compétitivité à Bakou, avant de rencontrer de nouvelles difficultés lors de la manche disputée en Malaisie, sur le circuit de Sepang.

Pour McLaren, le problème était d’autant plus difficile à identifier que les deux monoplaces avaient reçu les évolutions simultanément, empêchant toute comparaison directe entre l’ancienne et la nouvelle configuration.

Andrea Stella a reconnu que son équipe avait sérieusement envisagé la possibilité d’avoir dégradé les performances de sa monoplace.

"Si nous considérons Bakou et la Malaisie séparément, nous n’étions pas très compétitifs."

Les évolutions introduites en Azerbaïdjan visaient avant tout à améliorer certaines caractéristiques de la voiture, notamment son efficacité sur les portions rapides.

"Nous avions des doutes concernant l’ensemble d’évolutions que nous avions introduit à Bakou. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il représente un grand progrès en matière de temps au tour."

"Mais comme nous avons équipé les deux voitures en même temps, nous n’avions aucun point de comparaison. Nous nous sommes demandé : ’Avons-nous rendu la voiture plus lente ?’"

Cette interrogation a accompagné McLaren pendant deux Grands Prix, sans que les données recueillies permettent de tirer une conclusion définitive. La situation s’est encore compliquée à Sepang, où les caractéristiques particulières de l’asphalte ont perturbé les analyses habituelles de l’écurie.

Selon Stella, la rugosité inhabituelle du revêtement du circuit malaisien a constitué un facteur important dans les difficultés rencontrées par McLaren. Les données enregistrées en piste ne correspondaient pas aussi bien que d’habitude aux résultats obtenus grâce aux outils de simulation.

"Au moins, nous avons pu clarifier que ce n’était pas le cas, ce qui était une question importante à laquelle nous avons réussi à répondre à Singapour, en retrouvant un circuit simplement un peu plus normal que celui de Malaisie, où la rugosité de la piste rendait les données très étranges. Mais nous comprenons désormais que cela venait bien de cette rugosité."

Ces difficultés interviennent dans une saison 2026 nettement moins favorable que la précédente. En 2025, Norris et Piastri se battaient régulièrement pour la victoire, permettant à McLaren de décrocher un deuxième titre mondial consécutif chez les constructeurs. Norris avait également remporté le championnat du monde des pilotes.

Cette année, l’écurie britannique occupe seulement la troisième place du classement des constructeurs, à 239 points de Mercedes, qui domine largement le championnat. Surtout, Red Bull représente désormais une menace directe, avec seulement sept points de retard sur McLaren.

Cette situation contraste avec les performances réalisées par Norris plus tôt dans la saison. Le Britannique avait notamment été particulièrement compétitif en Hongrie, à Zandvoort et à Madrid, trois rendez-vous au cours desquels il avait décroché deux victoires et une troisième place.

Mais McLaren a ensuite connu une baisse de régime marquée. Norris n’a terminé que neuvième lors de l’épreuve de Malaisie, avant de prendre la quatrième place à Singapour.

De son côté, Piastri n’a pas réussi à faire mieux qu’une cinquième place lors des quatre derniers Grands Prix. Cette série de résultats explique pourquoi les interrogations sur les évolutions de Bakou avaient pris une importance particulière au sein de l’équipe.

Le moteur et les rapports de boîte également en cause

Andrea Stella estime cependant que les difficultés rencontrées à Bakou ne peuvent pas être attribuées uniquement aux évolutions aérodynamiques.

"Lors du week-end à Bakou, nous pensons que l’optimisation de l’unité de puissance a joué un rôle important dans le temps au tour."

"Nous savons qu’il ne s’agit pas seulement de l’optimisation de l’unité de puissance. Il y a également quelques autres éléments du côté du châssis qui, dans les longues lignes droites, pénalisent la McLaren dans sa configuration actuelle, comme les rapports de boîte de vitesses."

Si les performances de McLaren restent inférieures à celles affichées lors de sa campagne victorieuse de 2025, Stella considère que le Grand Prix de Singapour a au moins permis de franchir une étape importante dans la compréhension de la MCL40.

"Nous avons donc eu des doutes pendant deux courses, mais nous sommes heureux d’avoir pu clarifier qu’il n’y avait rien d’anormal..."