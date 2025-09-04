Ralf Schumacher ému par sa première visite de Ferrari à Maranello

Ralf Schumacher a décrit sa première visite à Maranello, le berceau de Ferrari, comme une expérience profondément émouvante.

Avant le GP d’Italie de ce week-end, le quinquagénaire s’est rendu dans la ville associée au succès de son frère Michael.

"Je connais quelques équipes, mais celle-ci est vraiment spéciale. C’était merveilleux de voir tout ce qui se passait autour, de voir à quel point Maranello est vivante. Ferrari et sa position en Italie, c’est unique."

Au célèbre Ristorante Montana, où « Mamma Rossella » a cuisiné pour les pilotes et légendes de Ferrari pendant des décennies, il a déclaré : "C’est un endroit spécial. Des photos impressionnantes, des collections de casques, des souvenirs."

"Cela m’a fait réaliser une fois de plus ce que Michael avait initié chez Ferrari et ce qu’il a laissé derrière lui."

Le musée Ferrari, situé en face de l’usine de F1, était tout aussi impressionnant, a expliqué Schumacher.

"Plus de 650 000 visiteurs par an."

"Quand on entre au Panthéon et qu’on voit comment son propre frère a marqué cette époque et continuera probablement de la marquer pendant longtemps, c’est quelque chose de spécial. Le directeur du musée m’a dit : ’Tous les pilotes n’ont pas ça ; il faisait partie de la famille’."

Il a ajouté que même les pilotes Ferrari actuels demandent encore quel est le plat préféré de Michael.

"Et puis, ils choisissent la même chose au moins une fois," a souri Ralf pour conclure.