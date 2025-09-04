Ferrari recrute un nouveau responsable aérodynamique mais perd son ingénieur performance

Il y a du mouvement dans les rangs de la Scuderia Ferrari côté personnel avant son Grand Prix à domicile à Monza.

Commençons par la bonne nouvelle : Ferrari a réalisé un importante recrutement au sein de son équipe technique en recrutant un nouveau responsable du développement aérodynamique.

Franck Sanchez, vétéran de longue date de la F1, a rejoint la Scuderia à ce nouveau poste au début du mois, après une longue période passée au sein de Sauber comme aérodynamicien en chef.

Auparavant, Sanchez avait passé près de dix ans, entre 2012 et 2021, chez Toro Rosso/AlphaTauri, en tant qu’aérodynamicien principal et responsable du développement aérodynamique au siège de l’écurie au Royaume-Uni, à Bicester.

L’Italien a également travaillé chez Toyota Motorsport au sein du département aérodynamique lors de son passage en F1, entre 2002 et 2009. Il avait débuté sa carrière en F1 chez Prost Grand Prix en tant qu’ingénieur en soufflerie en 2001.

Ensuite, Jock Clear, ingénieur en chef de la performance chez Ferrari, quitte l’écurie après près de dix ans de service, selon le Corriere dello Sport.

Clear avait rejoint Maranello en 2015 et s’occupait des pilotes à son arrivée. Le Britannique était responsable de la supervision de la Ferrari Driver Academy, un rôle désormais repris par Marc Gené.

Clear possède une vaste expérience en Formule 1, ayant travaillé pour des équipes telles que Benetton, Williams, BAR, Honda, Brawn GP et Mercedes.

Il a été ingénieur de course de Jacques Villeneuve lors de la victoire du Canadien au championnat des pilotes en 1997 chez Williams et a travaillé avec plusieurs champions du monde, dont Michael Schumacher, Nico Rosberg et Lewis Hamilton, lorsqu’ils étaient chez Mercedes.

La nouvelle n’a pas encore été confirmée officiellement et on ignore si Clear va poursuivre en F1 ou prendre sa retraite à 61 ans.