Norris sait que Piastri est prêt à lui ’rendre la saison infernale’

Sacré champion du monde au terme d’une finale haletante à Abu Dhabi en décembre dernier, Lando Norris aborde la nouvelle saison avec un objectif clair : défendre son titre. Mais le Britannique sait que le défi principal pourrait bien venir de l’autre côté du garage. Selon lui, Oscar Piastri est prêt à lui livrer une bataille sans relâche.

La saison passée, Norris a longtemps été engagé dans un duel interne avec Piastri, avant de voir Max Verstappen s’imposer comme son principal rival dans les dernières manches du championnat. Si Norris est finalement parvenu à décrocher la couronne mondiale, Piastri, contraint d’assister au sacre de son coéquipier, vise désormais son propre titre.

Malgré l’intensité de cette lutte interne en 2025, Norris assure que leur relation n’a pas évolué.

"Non, c’est la même," a-t-il répondu aux médias.

Interrogé sur la manière dont il s’attend à voir Piastri réagir cette saison, le pilote McLaren n’a aucun doute.

"Comme Oscar le fait toujours : en ne parlant pas trop et en se mettant au travail."

"Je n’ai rien besoin de dire, tout le monde sait ce qu’il est capable de faire. Il montrera exactement comme l’an dernier qu’il peut être un pilote incroyable et un champion du monde."

"Je m’attends à ce qu’il me rende la vie infernale."

Après une année 2025 marquée par un doublé au championnat, McLaren a connu une préparation hivernale encourageante. L’écurie de Woking a toutefois tenu à tempérer les attentes, affirmant ne pas ressortir des essais de Bahreïn comme la référence absolue du plateau.

Une prudence de façade qui n’empêchera pas l’équipe d’être scrutée, compte tenu de sa position dominante l’an dernier. Pour Norris, cependant, la quête de la victoire ne constitue pas une fin en soi.

"J’adore gagner, je veux gagner. Je veux monter sur la plus haute marche du podium," confie-t-il.

"Mais ma motivation ne se résume pas uniquement au succès. À chaque fois que je prends le départ, je veux gagner, mais ma motivation à gagner ne repose pas uniquement sur le fait de tenir un trophée ou de l’emporter."

Le Britannique reconnaît que cette source de motivation varie selon les pilotes.

"Pour certains, c’est sûrement facile de s’appuyer uniquement sur le plaisir d’être debout sur le podium."

"Je suis sûr que chaque pilote adore monter sur un podium, gagner, célébrer, mais ma motivation à travailler, à bien faire, à devenir meilleur commence avec la vision de vouloir gagner."

"Au bout du compte, ce sont mon équipe et les personnes qui m’entourent. Ce sont pour elles que je veux bien faire."

"Tant que je les ai à mes côtés, rien ne change pour moi."