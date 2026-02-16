Qui a rejoint le nouveau cercle rapproché de Piastri ?

Contrairement à certaines informations relayées par la presse australienne, Oscar Piastri n’a pas mis fin à sa collaboration avec son manager Mark Webber. Le pilote McLaren a au contraire choisi de renforcer son entourage personnel à l’approche de la saison 2026 de Formule 1, dans une logique de consolidation plutôt que de rupture.

Plusieurs titres évoquaient ces derniers jours une supposée "séparation" entre Piastri et Webber. Une lecture jugée largement exagérée, alors que l’Australien a surtout étoffé sa structure de soutien en recrutant l’ingénieur portugais Pedro Matos au sein de son cercle rapproché.

Matos retrouve ainsi un pilote qu’il connaît parfaitement. Il avait accompagné Oscar Piastri dès la Formule 4 britannique en 2017, avant de travailler à ses côtés chez Prema lors de ses campagnes victorieuses en Formule 3 en 2020 puis en Formule 2 en 2021. Récemment parti de Prema dans un contexte de remaniement interne plus large, il est considéré comme l’un des ingénieurs les plus respectés de la structure italienne.

Chez McLaren, cette arrivée ne modifie en rien l’organigramme officiel. Tom Stallard demeure l’ingénieur de course attitré de Piastri. Pedro Matos interviendra quant à lui comme ressource analytique supplémentaire, un véritable "cerveau additionnel" chargé d’aider à l’interprétation des données et à la préparation des week-ends de Grand Prix.

Ce renforcement intervient après une fin de saison 2025 frustrante pour Piastri, dont la lutte pour le titre s’est étiolée à la suite d’une série de petites erreurs dans les dernières courses. La controverse autour des fameuses "règles papaye" est également venue parasiter la campagne du pilote australien.

L’arrivée de Matos n’a jamais eu pour objectif de marginaliser Mark Webber, comme certaines rumeurs l’ont laissé entendre. Le champion du monde 2010 et sa partenaire de longue date Anne Neal restent au cœur de la gestion de carrière de Piastri. L’ingénieur portugais permet en revanche au duo de se concentrer davantage sur les aspects contractuels et stratégiques.

Parallèlement, Oscar Piastri travaillerait de manière plus étroite avec la préparatrice axée sur la performance australienne Emma Murray, laquelle devrait être présente sur un nombre accru de Grands Prix en 2026.

Cette organisation personnalisée n’a rien d’inhabituel dans le paddock moderne. Elle s’inspire de structures similaires mises en place par des rivaux de premier plan comme Lando Norris, Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso, tous entourés de conseillers analytiques ou de performance indépendants de leurs équipes respectives.