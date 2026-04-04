Hamilton révèle les raisons pour lesquelles le podium en Chine a été ’spécial’
Après une première année difficile au sein de Ferrari
Après une année sans podium en 2025, Lewis Hamilton espérait revenir dans un top 3 de course le plus rapidement possible. Ce fut chose faite dès la deuxième course de la saison, en Chine. Le pilote Ferrari était d’autant plus satisfait que ce podium était important pour lui.
En effet, il a profité du Grand Prix de Chine pour voyager avec sa mère, qui a donc pu assister à ce retour en forme, et ce résultat brut, en plus des circonstances dans lesquelles il est arrivé, a été spécial.
"Evidemment, j’ai eu la course Sprint l’année dernière qui était incroyable, et mon père était là" a confié Hamilton à la chaîne YouTube de la F1. "Puis, le fait d’emmener ma mère en Chine, de passer cette semaine incroyable avec elle et d’obtenir ensuite mon premier podium, cela a rendu l’événement incroyablement spécial."
"L’expérience dans son ensemble... j’essayais d’obtenir ce podium depuis longtemps, j’ai eu l’impression de n’avoir jamais dû travailler aussi dur pour monter sur la boîte. J’étais très, très reconnaissant. Et c’était comme si c’était le premier, même si j’ai eu la chance d’en avoir déjà pas mal."
Le fait de partager le podium avec son ancien ingénieur Peter Bonnington, son ancien équipier George Russell et son remplaçant Kimi Antonelli a aussi apporté quelque chose à ce moment : "C’était encore plus spécial d’être en rouge, mais aussi d’être là-haut avec Bono, ainsi que Kimi pour sa première victoire et George, c’était donc très nostalgique."
Le fait de pouvoir enfin offrir un tel résultat à une équipe Ferrari qui l’a soutenu tout au long de la saison était très important : "Honnêtement, c’était énorme. L’équipe a été incroyable tout au long de l’année passée, particulièrement dans le garage."
"Le soutien a été immense. Ainsi, chaque week-end où j’échouais l’an dernier, je revenais et on se sent vidé, on se sent mal de ne pas avoir été capable, au bout du compte, d’apporter ce résultat à l’équipe. Mais ils étaient toujours là à dire ’la prochaine fois, la prochaine fois’. Ils sont toujours si positifs et solidaires."
"Alors, avoir enfin ce podium, revenir et voir à quel point ils étaient heureux et reconnaissants d’en faire partie, et que nous ayons ce résultat, ça m’a vraiment réchauffé le cœur. Cela m’encourage simplement à continuer à attaquer encore plus fort, à continuer à puiser dans mes ressources et à continuer à bâtir avec l’équipe."
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Ferrari
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