’Lewis va partir chez Ferrari…’ : la conversation secrète qui a changé la vie d’Antonelli

Kimi Antonelli a levé le voile sur un épisode jusqu’ici resté secret de son ascension vers la Formule 1. Le pilote Mercedes, aujourd’hui leader du championnat du monde après un début de saison 2026 exceptionnel, a révélé que Toto Wolff lui avait annoncé dès février 2024 son intention de lui confier le baquet de Lewis Hamilton... alors que le transfert du septuple champion du monde chez Ferrari était à peine officialisé. Un moment qui a bouleversé le jeune Italien, alors qu’il n’avait même pas encore disputé sa première course en Formule 2.

Succéder à Lewis Hamilton représentait sans doute l’un des défis les plus intimidants de la Formule 1 moderne. En choisissant Antonelli pour prendre la relève du Britannique à l’issue de la saison 2024, Mercedes mettait fin à douze années d’une collaboration devenue l’une des plus fructueuses de l’histoire de la discipline.

Invité à revenir sur cette période lors d’un événement organisé par SAP, Antonelli a raconté comment Toto Wolff lui avait révélé les intentions de Mercedes au moment de l’annonce officielle du transfert de Hamilton chez Ferrari.

"Nous sommes en 2024. C’est l’année de mes 18 ans. Nous sommes en février. J’étais à Silverstone, à dix minutes d’ici. Je faisais des essais en Formule 3 pour apprendre le circuit avant d’y courir en Formule 2. Je me souviens qu’à la fin de la journée, Toto m’a appelé dans son bureau. Déjà là, j’étais un peu surpris, parce que ce n’est pas quelque chose qui arrive habituellement."

Le jeune Italien se souvient avoir découvert dans le bureau de Wolff sa responsable de programme, Rosa, avant que le patron de Mercedes n’entre immédiatement dans le vif du sujet.

"Je suis entré dans son bureau. Il y avait évidemment Toto, ainsi que Rosa, qui m’accompagne pendant les week-ends de course. Toto n’a pas perdu de temps, il est allé droit au but. C’était avant même que le départ de Lewis chez Ferrari soit annoncé. Il m’a dit : ’Écoute, Lewis va partir chez Ferrari et nous envisageons de te mettre dans la voiture l’an prochain’."

Antonelli reconnaît avoir été totalement pris de court par cette annonce. À ce moment-là, il n’avait pas encore pris le départ de la moindre course de Formule 2 et estimait avoir encore énormément à prouver avant de mériter une place en Formule 1.

"Et là, je me suis dit : ’Waouh !’ Mes yeux étaient grands ouverts et je me suis demandé : ’Vous plaisantez ?’ Je n’avais même pas encore commencé la Formule 2. J’avais encore tellement de choses à prouver pour mériter cette place. Et pourtant Toto m’en parlait déjà. Je me suis dit : ’D’accord...’ Puis il m’a demandé : ’Si l’opportunité se présente, seras-tu prêt ?’ Je lui ai répondu : ’Oui, il faudra que je sois prêt’."

Mercedes a ensuite tout mis en œuvre pour préparer son jeune protégé.

"L’équipe m’a beaucoup aidé, parce qu’elle m’a fait effectuer des essais en Formule 1. Puis l’annonce officielle est arrivée au début de la pause estivale."

Une promotion difficile à réaliser

La saison 2024 de Formule 2 d’Antonelli fut irrégulière, ce que Toto Wolff considérait comme logique compte tenu de son manque d’expérience. Malgré tout, l’Italien a remporté deux courses avant d’être officiellement confirmé comme pilote Mercedes le 31 août, alors qu’il occupait la septième place du championnat.

Même à ce moment-là, il peinait encore à réaliser ce qui lui arrivait.

"En réalité, j’étais extrêmement heureux, mais en même temps c’était quelque chose d’une telle importance qu’il m’a fallu du temps pour réaliser ce qui venait de se passer. Je me souviens être resté allongé sur un transat, sur une terrasse, à regarder le ciel, simplement pour essayer d’assimiler ce qui venait de m’arriver."

Toto Wolff n’a jamais caché que la promotion d’Antonelli avait été accélérée par le départ inattendu de Lewis Hamilton. La saison 2025 du rookie s’est donc révélée aussi formatrice que difficile.

Après une prometteuse quatrième place dès ses débuts à Melbourne puis un premier podium à Montréal, Antonelli a traversé une longue période compliquée sur les circuits européens, ne marquant que trois points durant cette séquence. Une période qui l’a profondément affecté.

Interrogé sur la pression ressentie face aux attentes placées en lui, le pilote a reconnu que cette période avait été particulièrement difficile.

"C’est surtout l’an dernier que je l’ai ressentie. J’avais bien commencé la saison. Ensuite est arrivée cette période difficile en Europe, où j’ai vraiment beaucoup souffert."

"À ce moment-là, j’ai laissé cette pression me détruire en quelque sorte, parce que j’avais l’impression de décevoir tellement de personnes qui avaient cru en moi. Bien sûr, Toto en premier, puisque c’est lui qui avait pris cette décision. Je ne me sentais vraiment pas bien durant cette période."

Le déclic après une réunion avec Mercedes

Cette spirale négative a toutefois été stoppée grâce à une réunion décisive avec son équipe après la tournée européenne.

"Après la saison européenne, nous avons eu une grande réunion avec l’équipe. Cela m’a permis de repartir de zéro et de recommencer. Petit à petit, j’ai retrouvé mon niveau, puis j’ai réalisé une bonne deuxième moitié de saison."

"Le fait d’avoir surmonté ces moments difficiles m’a donné beaucoup de confiance avant cette année et m’a énormément appris sur moi-même, non seulement comme pilote mais aussi comme personne."

L’Italien estime même avoir découvert son propre fonctionnement psychologique.

"Pendant cette tournée européenne, la plupart des choses que je faisais ne m’aidaient absolument pas. J’ai appris comment mon corps réagit dans ces moments-là, comment mon cerveau fonctionne, ce qui me permet de retrouver le bon niveau de concentration, le bon état d’esprit, ce qui m’aide à rester à 100 % d’énergie pendant tout un week-end, comment gérer les événements autour des courses, évidemment le pilotage et tout le reste. J’ai énormément appris sur moi-même et sur la façon de réagir dans les périodes difficiles."

Le contraste est aujourd’hui saisissant entre ce jeune pilote encore en apprentissage en 2025 et le leader actuel du championnat du monde, auteur d’une série de cinq victoires consécutives en Grand Prix, une performance qui, jusqu’ici, a toujours conduit statistiquement un pilote à un titre mondial.

Avec le recul, Antonelli estime que cette première saison chez Mercedes lui a permis d’accélérer considérablement son apprentissage.

"Énormément. À la fin de l’année, j’étais complètement vidé."

"L’équipe a fait un travail incroyable pour essayer de me protéger. Mais la courbe d’apprentissage... Je pense que j’ai appris beaucoup plus que si j’avais rejoint une plus petite équipe. Cette progression a été incroyable. J’avais l’impression de faire trois années d’apprentissage en une seule. C’était extrêmement éprouvant, physiquement comme mentalement, parce que je vivais énormément de nouvelles expériences."

"Ensuite, disputer une saison complète de Formule 1 pour la première fois, c’est quelque chose dont on ne mesure pas vraiment l’ampleur. On ne sait pas ce qui nous attend. L’année précédente, j’avais effectué du ’shadowing’, c’est-à-dire que j’observais les week-ends de course, mais ce n’est pas du tout la même chose. À ce moment-là, je regardais simplement les autres travailler, je n’étais pas en piste."

Au terme de cette année intense, l’Italien avait besoin de souffler.

"À la fin de la saison, je me sentais complètement submergé de fatigue. Cette pause m’a fait énormément de bien pour analyser l’année, prendre du recul, comprendre ce qui avait fonctionné, pourquoi cela avait fonctionné, mais aussi pourquoi certaines choses ne s’étaient pas déroulées comme prévu."