Domenicali voit l’Allemagne de retour en F1... et invite la France à faire de même

Le Grand Prix d’Allemagne pourrait-il retrouver sa place au calendrier de la Formule 1 ? Alors que l’épreuve a disparu du championnat depuis 2019 dans sa forme traditionnelle, Stefano Domenicali estime désormais qu’un retour outre-Rhin est envisageable "à moyen terme" . Le retour de constructeurs majeurs comme Mercedes et Audi dans la catégorie reine contribue notamment à raviver l’intérêt du pays pour la discipline. Et l’Italien laisse aussi la porte ouverte à un retour d’une Grand Prix en France !

La dernière édition officielle du Grand Prix d’Allemagne s’est tenue en 2019 sur le circuit de Hockenheim. Un an plus tard, la Formule 1 avait toutefois retrouvé le territoire allemand dans le contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19, avec l’organisation du Grand Prix de l’Eifel sur le Nürburgring.

Depuis, l’Allemagne n’a plus figuré au calendrier, à l’image de plusieurs autres rendez-vous historiques du championnat. Ces dernières années, la Formule 1 a en effet progressivement réduit la place occupée par son traditionnel cœur européen au profit de nouvelles destinations, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Mais la situation pourrait évoluer. Le présence continue de Mercedes en tant qu’écurie officielle, ainsi que l’arrivée d’Audi avec sa propre équipe, redonnent une importance particulière au marché allemand. À cela s’ajoute la présence de nombreux partenaires majeurs de la discipline dans le pays.

Interrogé lors d’un échange avec des investisseurs de Wall Street sur le potentiel d’un retour du Grand Prix d’Allemagne, Stefano Domenicali a justement mis en avant cette nouvelle configuration.

"En ce qui concerne le potentiel d’un Grand Prix d’Allemagne, je dirais que nous ne devons pas oublier qu’Audi entre dans la discipline. Nous avons Mercedes-Benz. Nous avons de grands partenaires qui ont leur base en Allemagne."

Le président-directeur général de la Formule 1 estime ainsi que le contexte actuel pourrait permettre au pays de retrouver progressivement une position plus importante dans l’écosystème de la discipline, même si un retour au calendrier ne semble pas imminent.

"Comme je l’ai dit récemment, Hockenheim a noué des contacts avec nous. Je pense que l’Allemagne souhaite désormais que nous réfléchissions à moyen terme à la possibilité de revenir au calendrier ou, plus important encore, de redevenir, comme il y a 20 ans, l’un des marchés les plus importants pour la Formule 1."

Pour Domenicali, c’est précisément cette perspective qui doit constituer le point de départ des discussions. L’Allemagne reste un marché majeur par son poids industriel et automobile, mais la dynamique commerciale autour de la Formule 1 y a connu une évolution moins rapide que dans d’autres régions du monde.

"Je pense que c’est la base de cette discussion. Nous savons très bien que la dynamique en Allemagne n’est pas vraiment la plus rapide, mais la nouvelle situation en Allemagne commence définitivement à évoluer dans une direction où je vois potentiellement le pays devenir à l’avenir un marché très intéressant, avec un effet positif à la fois sur le plan médiatique, mais aussi peut-être du côté des promoteurs."

Le dirigeant italien a toutefois pris soin de tempérer les attentes concernant un éventuel retour rapide. Même si la volonté semble exister, un projet de Grand Prix d’Allemagne nécessiterait du temps pour se concrétiser.

"Dans ce cas, ce ne sera pas une décision à court terme, mais cela arrivera certainement."

L’Europe conserve une carte importante, la France invitée à revenir

La perspective d’un retour allemand intervient alors que la Formule 1 continue pourtant d’étendre son calendrier à travers le monde. L’augmentation du nombre d’épreuves disputées aux États-Unis et au Moyen-Orient a progressivement réduit l’espace disponible pour les rendez-vous européens historiques.

Les dernières années ont néanmoins démontré que les circuits du Vieux Continent pouvaient encore jouer un rôle essentiel lorsque la situation l’exigeait.

En 2020, année profondément bouleversée par la pandémie de COVID-19, plusieurs circuits européens avaient ainsi accepté d’organiser des épreuves dans des délais très courts afin de permettre à la Formule 1 de constituer un championnat suffisamment fourni. Silverstone, Mugello et le Nürburgring avaient notamment contribué à sauver une saison dont le calendrier initial avait été largement détruit par la crise sanitaire.

Le Nürburgring avait alors accueilli le Grand Prix de l’Eifel, seule apparition récente de la Formule 1 en Allemagne en dehors du Grand Prix disputé à Hockenheim en 2019.

L’importance de ces infrastructures européennes pourrait également se confirmer cette saison. Imola se tient notamment prêt à accueillir la finale du championnat si le conflit en cours au Moyen-Orient devait provoquer l’annulation des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Le circuit italien, qui a déjà accueilli la Formule 1 à de nombreuses reprises ces dernières années, constitue ainsi une solution de repli potentielle pour la fin de saison.

Portimão, au Portugal, a également manifesté son intérêt pour l’organisation d’une épreuve en fin d’année. Le circuit de l’Algarve faisait lui aussi partie des infrastructures européennes sollicitées par la Formule 1 durant la saison 2020. Et il sera officiellement de retour au calendrier en 2027.

Et la cerise sur le gâteau ? Domenicali espère toujours que la France reviendra un jour frapper à sa porte, avançant le fait que la F1 est très populaire dans l’Hexagone.

"La relation avec Canal+ est fantastique. Si nous n’organisons pas de Grand Prix en France, ce n’est pas par manque d’envie... Je reste tout à fait ouvert à l’idée d’une course en France. S’ils souhaitent la mettre en place, nous sommes prêts. Mais Canal+ est très désireux de prolonger notre accord, car les chiffres sont excellents et la discipline se porte à merveille dans ce pays."