Pourquoi Mercedes F1 n’a pas voulu faire débuter Antonelli dans une écurie cliente

Gwen Lagrue a expliqué pourquoi Mercedes F1 avait choisi de promouvoir Andrea Kimi Antonelli au rang de titulaire l’an dernier. L’écurie avait placé son précédent pilote junior, George Russell, chez Williams pendant trois ans avant de le promouvoir dans l’écurie d’usine.

Le responsable du recrutement des jeunes talents a déclaré que cela n’avait pas suffisamment préparé Russell à son arrivée chez Mercedes en 2022, et l’objectif a été de compenser la jeunesse d’Antonelli avec une vraie expérience de pratique.

"Bien sûr, pour un jeune de 18 ans qui devient pilote Mercedes F1, la pression était probablement plus forte" a-t-il déclaré à la BBC. "Mais nous l’avons également engagé en sachant que nous n’allions probablement pas nous battre pour le titre.."

"C’était peut-être la meilleure occasion pour nous de prendre un risque en promouvant Kimi directement dans notre écurie et en ne le plaçant pas dans une équipe plus modeste. Nous avions déjà vécu cette expérience avec George, que nous avions eu pendant trois ans chez Williams, et lorsqu’il est passé chez Mercedes, il nous a encore fallu une demi-saison pour le mettre à niveau."

"Nous savions donc que si nous ne saisissions pas l’occasion de promouvoir Kimi en 2025, il ne serait pas prêt avant 2027 ou 2028. Nous avons pris ce risque avec l’objectif clair de le préparer pour la compétition, si possible en 2025, mais plus sûrement en 2026."

Les performances d’Antonelli en karting ont immédiatement impressionné Lagrue, qui a appelé Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes, pour lui dire de recruter le jeune pilote. Soutenu par la firme à l’étoile pendant ses années de monoplace, il a rapidement atteint la catégorie reine.

"Je ne dirais pas que je l’ai découvert, mais nous avons un réseau solide dans le domaine du karting. Des gens m’ont appelé pour me dire ’Gwen, il y a un enfant qui se démarque, tu devrais venir voir’."

"Je suis donc allé voir quelques courses et j’ai effectivement constaté qu’il était différent des autres, un enfant à part, et c’était en 2017, il avait 11 ans à l’époque. Il était déjà très mature. Il avait ce leadership naturel que l’on ne voit pas souvent."

"Il n’était pas du tout timide, il était très enthousiaste. Ce qui m’a également impressionné, c’est sa passion pour le sport automobile et la course. Sa façon de défendre sa position, de préparer ses manœuvres, son approche, son attitude, etc."

"Il avait déjà tellement de qualités pour un enfant de son âge que j’ai tout de suite été convaincu qu’il serait probablement la prochaine grande star. Je dirais que je n’ai pas été aussi impressionné par un jeune pilote depuis Max Verstappen."