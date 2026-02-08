’Ça lui a fait mal’ : Horner voit un Piastri revanchard chez McLaren

Pour Christian Horner, la douloureuse fin de saison vécue par Oscar Piastri en 2025 pourrait bien devenir l’un de ses plus grands atouts en 2026. L’ancien patron de Red Bull estime que l’Australien ressortira plus fort mentalement de l’effondrement de sa première véritable campagne pour le titre mondial.

Après le Grand Prix des Pays-Bas 2025, Piastri semblait pourtant en position idéale : il comptait 34 points d’avance sur Lando Norris et 104 sur Max Verstappen. Mais un faux départ suivi d’un accident dès le premier tour en Azerbaïdjan a marqué le début d’une spirale négative.

Entre Bakou et Las Vegas, les résultats de Piastri se sont nettement dégradés : un abandon, une quatrième place, trois cinquièmes places, puis une disqualification à Las Vegas. À cela se sont ajoutés des crashs lors des Sprints des États-Unis et de São Paulo, aggravant encore sa chute au championnat.

Résultat : Piastri a reculé à la troisième place du classement, derrière son coéquipier Lando Norris et un Max Verstappen revenu en force, terminant la saison à seulement 13 points de Norris et 11 de Verstappen.

Malgré cette désillusion, Horner estime que l’expérience sera extrêmement formatrice pour le pilote McLaren, qui disputait là sa troisième saison en Formule 1 et sa première vraie lutte pour le titre.

"Oscar aura énormément appris de l’année dernière", a déclaré Horner à l’émission Today en Australie, en marge de sa tournée de conférences à venir dans le pays.

"Je pensais qu’il était le favori évident avant la pause estivale 2025, et malheureusement, tout s’est un peu effondré pour lui en fin de saison."

Pour le Britannique, la frustration ressentie par Piastri sera un moteur puissant.

"Mais il va apprendre de tout ça, et ça lui aura fait mal, et au final, ça va le motiver."

Horner rappelle également le manque relatif d’expérience du jeune Australien, souvent oublié face à sa maturité en piste.

"On oublie que ce gars n’a fait que quelques saisons en Formule 1. Il est encore relativement inexpérimenté.

Et je pense qu’il va devenir de plus en plus fort."

Avec McLaren attendue de nouveau aux avant-postes dans la nouvelle ère réglementaire, Horner ne doute pas de l’état d’esprit de Piastri pour la saison à venir.

"Je pense qu’il sera pleinement motivé pour la saison qui arrive."