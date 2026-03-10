Pourquoi Cadillac F1 se considère ’bien plus en avance’ qu’elle devrait l’être

Cadillac F1 pense avoir montré que le niveau de sa voiture et de son personnel sont deux caractéristiques rassurantes par rapport à ce que le team attendait pour ses débuts en Formule 1. Sergio Pérez a terminé à trois tours du vainqueur George Russell, mais à seulement un tour d’une Williams et d’une Alpine à Melbourne.

L’abandon de Valtteri Bottas après 15 tours signifie qu’une seule voiture a rallié l’arrivée, mais le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon, espère rouler de manière plus constante lors des prochaines courses. Il estime que les performances de la monoplace ont dépassé les attentes et explique pourquoi en abordant les limites de l’équipe.

"Nous devons travailler sur la fiabilité, c’est évident, mais nous ne sommes pas les seuls dans ce cas" a déclaré Lowdon à SiriusXM. "Ensuite, nous devons travailler sur le rythme. En rythme de course, nous ne sommes pas si loin de pouvoir nous battre avec tout un groupe d’autres équipes.

"C’est donc clairement le prochain objectif, une fois que nous aurons réglé la fiabilité, et je suis absolument convaincu que nous y parviendrons, nous commencerons à affronter les autres au chronomètre."

"C’est à portée de main. Et je pense qu’en réalité, c’est plus que ce que nous pouvions espérer, quand on considère que cette voiture a été entièrement conçue sur des ordinateurs qui n’avaient pas été calibrés par rapport à un circuit, et dans des souffleries qui n’avaient pas été étalonnées avec une vraie voiture..."

"Le règlement nous interdisait de faire rouler notre propre voiture l’année dernière. Tout compte fait, quand on analyse la situation sous cet angle, je pense que nous sommes bien plus en avance que nous ne devrions l’être réellement."

Lowdon n’a pas tari d’éloges sur les efforts déployés par Cadillac pour réussir à placer ses deux voitures sur la grille lors de la première course de cette nouvelle réglementation, et avoir pu voir l’arrivée avec une des deux monoplaces.

"L’équipe a fourni un effort fantastique. Ce milieu n’est pas facile. C’est le sport d’équipe le plus difficile au monde, c’est le plus grand sport d’équipe au monde, c’est tellement complexe que vous avez pu voir que certains n’ont même pas atteint le départ, c’est dire la difficulté de la discipline."

"Il aurait été génial de voir nos deux voitures à l’arrivée pour notre tout premier Grand Prix en tant que Cadillac Formula 1 Team, tout simplement parce que nous sommes gourmands et que nous en voulons toujours plus."

"Mais en ramener une à la maison signifie que nous avons désormais une base sur laquelle construire. Nous recommençons la semaine prochaine, ce qui est génial, car nous commençons vraiment à prendre notre rythme de croisière."

"Dans une certaine mesure, ce projet a été si long et ce jour était attendu depuis si longtemps que, plus j’y pensais, plus je réalisais que je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. C’est aussi un changement de réglementation majeur. Nous l’avons souvent dit : nous avons un immense respect pour la concurrence dans ce paddock."

"C’est un milieu extrêmement difficile, nous nous mesurons aux meilleurs du monde, et ce n’est pas quelque chose dans lequel on débarque facilement. Nous l’avons répété plusieurs fois : si vous arrivez et que vous battez une équipe qui est là depuis longtemps, imaginez ce qu’ils ressentiraient ?"

"Nous savons qu’il nous reste encore beaucoup de travail, mais le plus excitant pour moi, c’est de savoir que je suis entouré de personnes plus que capables de réussir. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de temps, et je suis absolument convaincu que cette équipe va progresser."