Piastri est déçu par son crash car il avait des choses ’intéressantes’ à tester sur sa McLaren F1

Le Grand Prix d’Australie 2026 restera comme un week-end particulièrement frustrant pour Oscar Piastri. Le pilote McLaren n’a même pas pu prendre le départ de la manche inaugurale de la saison sur ses terres, après un accident survenu dès le tour de mise en grille à Melbourne sur le circuit de l’Albert Park.

Malgré cette immense déception devant son public, et pour ses fans, l’Australien préfère déjà se tourner vers les enseignements à tirer de ce week-end écourté.

Au volant de sa MCL40, Piastri a perdu le contrôle de sa monoplace lors de son tour de reconnaissance vers la grille. Alors qu’il passait sur le vibreur du virage 4 avec des pneus encore froids, sa voiture a subi une brusque poussée de puissance de 100 kW.

Pris au piège de cette accélération soudaine, le pilote s’est retrouvé simple passager de sa monoplace, qui est allée heurter les murs, mettant fin à son Grand Prix national avant même que celui-ci ne commence.

Forcément très marqué après cet incident survenu devant ses supporters, Piastri a expliqué vouloir transformer cette déception en expérience utile pour la suite de la saison.

"Je pense qu’il faut simplement essayer d’apprendre autant que possible, même en regardant la course," a-t-il déclaré aux médias, lorsqu’on lui demande ce qu’il peut tirer de ce Grand Prix en tant que spectateur.

Le pilote a rappelé que, même l’an dernier, un résultat décevant à Melbourne s’était accompagné de points positifs.

"L’an dernier, même si le résultat n’était pas celui que je voulais, j’ai eu le sentiment qu’il y avait beaucoup de points positifs à retenir du week-end."

"Cette année, évidemment, la déception est encore plus forte, mais je pense que jusqu’à l’accident, nous avons fait beaucoup de choses correctement de mon côté du garage, et même un peu mieux que du côté de Lando (Norris) a priori."

"Nous avions des réglages un peu différents ce week-end. C’est pour cela que l’équipe était déçue de ne pas avoir deux voitures en course, pour comparer et apprendre au mieux avant la Chine."

Même sans les données précieuses qu’il aurait pu récolter pendant la course, Piastri explique que lui et son équipe ont déjà identifié plusieurs points à améliorer. L’Australien insiste également sur le fait que ce week-end ne doit pas être considéré comme un échec total.

"Nous avons clairement identifié certaines choses que nous devons changer et sur lesquelles nous devons faire un meilleur travail."

"Durant les séances précédant la course, mes sensations au volant étaient en effet plutôt positives. Mais je pense que pendant les essais et les qualifications, même si je me sentais assez à l’aise – aussi à l’aise qu’on peut l’être dans ces voitures, je sentais qu’il y avait des choses différentes à tester."

"Malheureusement je n’ai pas pu le faire pendant la course. Mais les simulations qui ont tourné à l’usine ont donné des résultats intéressants sur ce que cela aurait pu donner."

Malgré la fin prématurée de son week-end, Piastri estime avoir retrouvé une dynamique similaire à celle qui l’avait porté l’an passé.

"J’avais l’impression de me mettre progressivement dans le rythme ; cet aspect n’est pas très différent de celui d’il y a douze mois."

"Je vais simplement essayer de tirer les leçons de tout cela et revenir plus fort à Shanghai. Avec le Sprint il faudra être directement dans le coup, ce qui n’est pas une mince affaire avec la jeunesse de ces monoplaces."