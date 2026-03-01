Pour Piastri, Norris ne s’est pas transformé en ’Superman’ en devenant champion

Oscar Piastri aborde la nouvelle saison avec sérénité et détermination. L’Australien de McLaren ne se laisse pas impressionner par le statut de champion du monde de son équipier Lando Norris, qu’il entend bien battre à la régulière.

Champion du monde des pilotes en 2025, Norris avait réussi à renverser une situation compromise face à Piastri, prenant l’ascendant en fin de saison après une première moitié de championnat dominée par son coéquipier. Alors que Piastri a rencontré davantage de difficultés sur les circuits à faible adhérence lors des dernières manches, le Britannique est parvenu à tout rassembler pour s’imposer comme la référence chez McLaren.

Ses victoires au Mexique et surtout au Brésil – cette dernière constituant son succès le plus autoritaire – lui ont permis de prendre la tête du championnat. Il ne lui restait alors plus qu’à conserver son avantage lors des trois dernières courses, une tâche délicate mais finalement accomplie.

Malgré les disqualifications des deux pilotes McLaren à Las Vegas, Norris a assuré le titre avec une quatrième puis une troisième place lors des deux ultimes épreuves, battant Max Verstappen pour seulement deux points. De son côté, Piastri est apparu comme le grand perdant de ce final, avec une disqualification suivie d’une deuxième et d’une troisième place, l’ayant relégué à onze points de son coéquipier.

Pour autant, l’Australien a rapidement tourné la page, refusant d’incriminer les consignes d’équipe parfois discutées chez McLaren. Son regard est désormais résolument tourné vers 2026, avec la conviction que cette nouvelle saison pourrait être la sienne.

"Je m’attends à ce que nous soyons tous les deux autorisés à courir dur et loyalement, et à donner le maximum, aussi bien sur le plan personnel que pour l’équipe," a-t-il confié à Pole Position.

"Je suis sûr qu’il y aura des discussions et une évolution naturelle au fil des ajustements, comme cela a été le cas depuis mon arrivée dans l’équipe, mais je pense que la base restera la même."

Interrogé plus précisément sur Norris, Piastri se montre respectueux sans se laisser impressionner.

"Pour moi, il a évidemment réalisé une très grande saison... et c’est un champion méritant, mais il reste Lando Norris. Ce n’est pas comme s’il était devenu Superman !"

Sur le plan technique, si Charles Leclerc et Ferrari ont semblé afficher le meilleur rythme et les meilleurs départs lors du dernier test, plusieurs observateurs estiment que Mercedes n’a pas encore montré l’ensemble de son potentiel.

Un avis partagé par Piastri lui-même.

"Mercedes semble assez confiante sur le développement de son moteur. De notre côté, en tant qu’équipe, nous sommes positifs, mais le véritable juge de paix sera Melbourne."

"Tant que chaque équipe n’aura pas abattu ses cartes et libéré le véritable potentiel de sa voiture, cela restera un jeu de devinettes."

"Oui, il est tout à fait possible que certaines équipes arrivent encore avec des idées originales et démarrent fort. Les changements de réglementation offrent cette opportunité."