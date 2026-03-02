Présentation et horaires du Grand Prix d’Australie 2026 de F1

Le début d’une ère totalement nouvelle à Melbourne

Auteur : Emmanuel Touzot
2 mars 2026 - 07:30
Après une intersaison très courte et une préparation de saison plutôt longue, c’est l’heure d’ouvrir un nouveau chapitre de la F1, de débuter la saison 2026, et avec elle une toute nouvelle ère réglementaire qui marque un tournant dans l’histoire de la discipline.

Nouveaux moteurs hybrides de deuxième génération, nouveaux châssis plus petits et plus légers, nouvel aéro aux éléments actifs et aux différents modes : tout change, et c’est une opportunité pour beaucoup sur la grille de repartir de zéro.

Cette saison marque évidemment l’arrivée d’Audi et Cadillac comme équipes, et de la première citée comme nouvelle entreprise motoriste. Red Bull Powertrains fait ses débuts comme motoriste, avec un partenariat qui voit aussi le retour de Ford en Formule 1 après plus de 20 ans d’absence.

L’arrivée de Cadillac signe le retour de Valtteri Bottas et Sergio Pérez, qui ont tous les deux été mis sur la touche pendant une année complète. Les deux vétérans seront équipiers au sein du team américain, tandis qu’Arvid Lindblad, chez Racing Bulls, sera le seul rookie sur la piste.

On s’élance donc pour une saison de 24 courses et six Sprints, qui se dérouleront jusqu’à début décembre, avec une escale à Madrid pour la première fois, sur le nouveau circuit du Madring. Evidemment, nous vous ferons vivre cette intense et incertaine saison !

Les caractéristiques de la piste :

La caractéristique principale de la piste de Melbourne, c’est qu’elle n’est pas permanente. Ainsi, elle est souvent ’verte’ au moment où débutent les essais et elle garde des caractéristiques évolutives durant le week-end de course.

À cette époque de l’année, la température ambiante peut passer de 35 à 15°C d’un jour à l’autre, en fonction de la direction du vent. Il fait chaud si le vent vient du nord, et frais s’il souffle du sud. Cette donnée peut avoir une grande influence sur les réglages du refroidissement, mais également sur la gestion des pneumatiques en raison des variations de température de piste.

Le virage 9/10, autrefois une chicane lente, a disparu et laissé place depuis 2022 à un enchainement très rapide depuis le virage 6, qui fait arriver les pilotes encore plus vite dans la chicane 11/12. Pour le reste du tracé, ce sont surtout des modifications de largeur de piste qui ont eu lieu.

Les deux premiers virages sont une chicane rapide. Le virage 3 offre de belles opportunités de dépassement. La piste est assez bosselée, surtout dans les zones de freinage en amont des virages 1 et 6. De quoi faciliter les blocages de roues à l’avant.

Le dernier secteur se révèle relativement lent par rapport au reste du tracé, mais on peut y gagner beaucoup de temps. Cette année, il se négociera un peu plus vite grâce à une piste plus large qui permettra une vitesse plus élevée au point de corde.

La voiture doit être aussi parfaite que possible pour les deux derniers virages du circuit (15 et 16). Ils sont très lents et permettent de faire la différence. L’accélération y déterminera la vitesse sur la ligne droite.

Le bout de la ligne droite de départ est l’endroit le plus rapide du circuit, avec une vitesse de plus de 320 km/h. Ce point précède l’important freinage du premier virage.

A noter que cette année, le DRS a disparu et laisse sa place au mode ligne droite, dans lequel les ailerons avant et arrière réduisent leur traînée, avec pas moins de cinq zones d’activation (voir graphique en bas). Il y a également le mode dépassement, qui est dans la ligne droite de départ mais inclut le dernier virage, ce qui pourrait être intéressant.

Forces en présence :

S’il y a bien une course pour laquelle il est délicat d’apporter une réponse à ce que nous pouvons envisager comme hiérarchie, c’est celle-ci. Alors que tout change et que l’hiver a surtout été occupé par des simulations de course et par du travail sur la gestion, la performance de chacun reste difficile à cerner.

Si l’on se base sur tout ce que l’on a pu amasser et analyser comme données, on peut imaginer que Ferrari et Mercedes seront devant, et possiblement en avance sur un duo composé de McLaren et Red Bull.

Derrière, Haas semble en tête (mais possiblement de peu) d’un peloton compact dans lequel on trouverait Alpine, Audi, et peut-être Racing Bulls et Williams, tandis que Cadillac et Aston Martin seront certainement en queue de peloton.

Les pronostics de la rédac’

Cette saison, nous vous proposons de nouveau nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation. Bien évidemment, ce sont plutôt des paris pour cette première course, tant la hiérarchie semble incertaine.

 Franck : 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Norris
 Emmanuel : 1. Leclerc, 2. Hamilton, 3. Russell
 Alexandre : 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix d’Australie

Qui dit retour de Melbourne pour la manche d’ouverture dit réveil à l’aube ! Il faudra se lever à 6h samedi pour les qualifs et à 5h pour la course tandis que pour les plus courageuses et courageux, les EL1 et EL3 seront à 2h30. Rassurez-vous, Nextgen-Auto les suivra pour vous et vous en donnera des résumés complets !

- Vendredi 06 mars

2h30-3h30 : Essais Libres 1
6h00-7h00 : Essais Libres 2

- Samedi 07 mars

2h30-3h30 : Essais Libres 3
6h00-7h00 : Qualifications

- Dimanche 08 mars

5h00-7h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix d’Australie :

Année Circuit Vainqueur Equipe Moteur
2025 Albert Park Lando Norris McLaren Mercedes
2024 Albert Park Carlos Sainz Ferrari Ferrari
2023 Albert Park Max Verstappen Red Bull Honda
2022 Albert Park Charles Leclerc Ferrari Ferrari
2019 Albert Park Valtteri Bottas Mercedes Mercedes
2018 Albert Park Sebastian Vettel Ferrari Ferrari
2017 Albert Park Sebastian Vettel Ferrari Ferrari
2016 Albert Park Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2015 Albert Park Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2014 Albert Park Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2013 Albert Park Kimi Räikkönen Lotus Renault
2012 Albert Park Jenson Button McLaren Mercedes
2011 Albert Park Sebastian Vettel Red Bull Renault
2010 Albert Park Jenson Button McLaren Mercedes
2009 Albert Park Jenson Button Brawn GP Mercedes
2008 Albert Park Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2007 Albert Park Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari
2006 Albert Park Fernando Alonso Renault Renault
2005 Albert Park Giancarlo Fisichella Renault Renault
2004 Albert Park Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2003 Albert Park David Coulthard McLaren Mercedes
2002 Albert Park Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2001 Albert Park Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2000 Albert Park Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1999 Albert Park Eddie Irvine Ferrari Ferrari
1998 Albert Park Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1997 Albert Park David Coulthard McLaren Mercedes
1996 Albert Park Damon Hill Williams Renault
1995 Adélaïde Damon Hill Williams Renault
1994 Adélaïde Nigel Mansell Williams Renault
1993 Adélaïde Ayrton Senna McLaren Ford
1992 Adélaïde Gerhard Berger McLaren Honda
1991 Adélaïde Ayrton Senna McLaren Honda
1990 Adélaïde Nelson Piquet Benetton Ford
1989 Adélaïde Thierry Boutsen Williams Renault
1988 Adélaïde Alain Prost McLaren Honda
1987 Adélaïde Gerhard Berger Ferrari Ferrari
1986 Adélaïde Alain Prost McLaren TAG
1985 Adélaïde Keke Rosberg Williams Honda
