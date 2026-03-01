Pérez va-t-il payer son année sabbatique face à Bottas chez Cadillac F1 ?

Alors que Sergio Pérez retrouve la grille de la Formule 1 après une année d’absence, la question se pose de savoir quel sera le rapport de force avec son coéquipier chez Cadillac F1, Valtteri Bottas. Des doutes désormais exprimés publiquement par David Coulthard.

S’exprimant dans le podcast Up to Speed, l’ancien pilote a livré son avis sur le duo expérimenté de Cadillac. Pérez revient après un an de pause et des années difficiles chez Red Bull. Bottas, en revanche, est resté chez Mercedes en tant que pilote de réserve, accumulant les heures de simulateur et restant étroitement lié à l’évolution technique de la discipline.

"Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal avec les deux pilotes qu’ils ont" a raisonné l’Écossais. "Ce n’est pas le duo de pilotes le plus rapide de la Formule 1 si l’on se base sur l’ensemble de leur carrière, mais c’est une paire de mains sûres."

"Ils n’ont pas besoin de voir des rookies détruire des voitures. Ils ont simplement besoin de se mettre à niveau concernant le fonctionnement de l’équipe, les nouvelles réglementations et ce genre de choses. Donc, je pense en fait qu’ils ont fait un choix intelligent."

Interrogé sur celui des deux revenants qui s’en sortira le mieux cette saison, Coulthard est convaincu que Bottas aura la main face à Pérez, et il explique pourquoi : "Je pense que Bottas est mieux préparé parce qu’il arrive avec les informations de chez Mercedes."

"Il a travaillé avec Mercedes toute l’année dernière, avec du travail en simulateur et autres. Je suis un peu inquiet pour Pérez, qui a vraiment profité d’une ’sieste’ d’un an. Je ne doute pas de son engagement, mais peut-on se remettre en mode ’on’ quand on a été sur ’off’ ?"

Un point qui peut s’entendre mais qui semble quand même difficile à soutenir quand on parle de pilotes de Formule 1, qui sont parmi les athlètes les plus préparés au monde. Pérez a en plus eu plusieurs mois pour se remettre en forme et a même roulé dans une F1 dès l’automne.

"Ils sont assez vieux pour être professionnels en dehors de la voiture. Ils savent qu’ils doivent travailler pour le bien commun de l’équipe. Mais ne vous y trompez pas. Ce sont des équipes individuelles, des managers, des kinés et tout un entourage."

"Le succès de votre coéquipier est votre échec. Vous devez battre votre coéquipier. Et si l’on devait faire un pronostic maintenant, je pense que Bottas a plus de chances de battre Pérez, simplement parce qu’il a été actif plus récemment."