GP de Bahreïn, EL2 : Leclerc devance Hadjar, la pluie évite Sepang

Le travail se poursuit en ce vendredi de Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, alors que les équipes ont été confrontées ce matin à la dure réalité du circuit de Sepang, de ses virages rapides, de son asphalte abrasif et de ses températures élevées. En a résulté une dégradation pneumatique particulièrement élevée qui nécessite un travail spécifique tant que la météo est coopérative et ne déverse pas de fortes pluies sur la piste.

La première séance a offert aux pilotes l’expérience d’une piste à 52 degrés qui a mis les pneus à rude épreuve. Trouver un moyen de limiter cette dégradation sera crucial à la fois pour les qualifications, où les runs rapides vont s’enchaîner, mais aussi en course, dans le cas où la pluie ne fasse pas son apparition dimanche.

9h30 : Red Bull a dominé la première séance avec la première place de Max Verstappen et la troisième d’Isack Hadjar, mais Laurent Mekies, leur directeur, reste prudent, y compris face aux difficultés de Mercedes avec la dégradation : "C’est tôt pour s’enflammer parce que ce n’est que les Essais Libres 1, mais Max et Isack ont fait du bon travail dans des conditions très difficiles, ils ont trouvé un rythme assez rapidement. Tout le monde se bat avec la voiture à cause de la chaleur extrême, donc ça n’est bon pour personne. Il est juste de dire que, par rapport aux autres, nous n’étions pas trop loin du compte. Encore une fois, il n’y a pas de quoi s’enflammer, car tout le monde va progresser massivement à mesure que nous comprendrons comment mieux faire face à la chaleur, mais c’est un bon point de départ. Nous avons vu la forte dégradation des Mercedes, mais tout le monde est hors de sa fenêtre de fonctionnement en ce moment, alors voyons comment la hiérarchie évolue."

9h34 : Red Bull a par ailleurs annoncé de nouveaux investissements sur son circuit en Autriche, le Red Bull Ring, qui accueille la Formule 1. La famille Mateschitz continue les dépenses et a annoncé 25 millions d’euros de travaux avant l’édition 2027.

9h39 : Toujours dans la galaxie Red Bull, c’est du côté de Racing Bulls qu’il reste encore des doutes pour la saison 2027. Liam Lawson est toujours en concurrence avec Nikola Tsolov pour l’an prochain, mais le Néo-Zélandais ne pense pas pouvoir faire mieux pour convaincre ses patrons.

9h45 : En conférence de presse des patrons, Fred Vasseur a de nouveau été interrogé sur son avenir et sur des rumeurs qu’il a critiquées. Signe de l’agacement général à ce sujet, c’est James Vowles qui a pris sa défense, le patron de Williams ayant lui aussi des choses à dire sur son homologue.

9h50 : McLaren réfléchit à suivre la réussite affichée par Red Bull avec son département Powertrains, et l’équipe de Woking n’exclut pas de créer son propre moteur à l’avenir.

9h54 : Avant la dernière séance de cette première journée, on fait un point sur les pénalités à venir ce week-end sur la grille de départ, avec pour le moment trois pilotes pénalisés en vue de la course.

9h55 : Les dernières rumeurs venues d’Allemagne laissent entendre que la Formule 1 pourrait finalement décider de maintenir les deux dernières courses au Qatar et à Abu Dhabi. Une décision qui ne manquera pas de faire réagir si elle se confirme, compte tenu des dangers pour les intérêts américains au Moyen-Orient.

9h57 : Une grosse averse se dirige vers Sepang. Initialement attendue vers le début de séance, elle est un peu plus lente que prévu et pourrait frapper le circuit après quelques minutes de roulage.

9h58 : En attendant l’averse, la piste affiche une température de 61 degrés ! C’est 9 degrés de plus qu’au début de la première séance.

9h59 : Le risque de pluie est de 90 % pour cette séance.

10h00 : C’est parti pour les EL2 !

10h02 : La plupart des pilotes sort des stands, et l’ingénieur de Pierre Gasly lui dit être inquiet de l’averse qui arrive dans 10 à 15 minutes, et qui pourrait "perturber" la séance.

10h04 : La pluie se rapproche et va frapper le circuit dans quelques minutes au niveau du virage 7.

10h05 : Gasly prend le meilleur temps en 1’38"677 en pneus tendres, et Lewis Hamilton fait mieux en pneus mediums en 1’38"577.

10h06 : George Russell passe en tête avec les mêmes gommes en 1’38"020, Kimi Antonelli se place à 0"040 de son équipier et Charles Leclerc s’intercale. Mais Max Verstappen fait mieux en 1’37"785 !

10h09 : Les pilotes sont au ralenti dans leur tour de préparation pour éviter d’abîmer les pneus et de les surchauffer, une vision étonnante, et une attention de plus à avoir pour ceux qui sont sur un tour rapide.

10h12 : L’ingénieur de Russell laisse entendre que l’averse est en train de se calmer avant d’arriver au circuit.

10h14 : La moitié des pilotes sont revenus au stand pour faire de premières analyses.

10h16 : Bradley Lord, le directeur adjoint de Mercedes, confirme sur F1 TV que l’averse est proche du circuit, et l’équipe a choisi les pneus tendres pour faire des chronos au cas où celle-ci arrive. Mais il est aussi possible que la pluie évite le circuit !

10h18 : Après avoir douté en EL1 de la procédure à suivre, nous avons vérifié les notes du directeur de course : tout pilote qui passe à droite du cône placé à gauche de l’entrée des stands à l’extérieur du dernier virage devra rentrer au stand. On a vu ce matin qu’un pilote peut le faire une fois et avoir un avertissement, mais une récidive sera selon toute vraisemblance punie.

10h20 : Gasly progresse dans la hiérarchie mais reste septième. Lawson a grimpé au cinquième rang en pneus tendres.

10h21 : Russell a raté le dernier virage, est passé à droite du cône et a donc décidé de rentrer au stand.

10h23 : Hamilton et Piastri se sont glissés en deuxième et troisième places avec les pneus tendres.

10h26 : Leclerc prend le meilleur temps en 1’37"528 en gommes tendres. Norris se place deuxième à 0"137, juste devant Verstappen.

10h28 : Gabriel Bortoleto signe le 12e temps juste devant son équipier, peu après avoir été bloqué par Hamilton. La direction de course a noté l’incident.

10h30 : Hadjar se place deuxième à 0"099 à mi-séance, alors que la pluie boude toujours Sepang !

10h33 : Les commissaires se pencheront après la séance sur l’incident entre Bortoleto et Hamilton, ce dernier ayant dit qu’il ne voit rien dans son rétroviseur droit.

10h37 : Les pilotes profitent de la piste sèche, et retombée à 53 degrés (tout de même) pour enchaîner les tours. L’utilisation du pneu medium en qualifications pourrait possiblement se réfléchir.

10h38 : Bortoleto a passé une Racing Bulls mais est sorti sur le vibreur et a possiblement abîmé son plancher.

10h41 : Lindblad et Bortoleto se battent depuis plusieurs tours en course, en utilisant les modes aéro et l’énergie moteur. Une répétition générale de la course pour les deux pilotes, qui vont certainement apprendre de cette séquence intéressante.

10h47 : L’activité en piste est intense puisque les 22 pilotes roulent actuellement, mais la pluie semble avoir définitivement évité le circuit. C’est donc une phase particulièrement studieuse de la séance à laquelle nous assistons actuellement.

10h52 : Verstappen et les pilotes Mercedes n’ont pas fait de chrono en pneus tendres, ce qui explique qu’ils soient respectivement quatrième, septième et huitième dans le classement.

10h58 : Bortoleto est à l’arrêt en bord de piste entre les virages 8 et 9, et les drapeaux jaunes sont agités. La voiture de sécurité virtuelle est maintenant déployée.

10h59 : La VSC permet de ne pas empêcher les deux procédures de départ.

11h00 : C’est la fin de la séance !

Leclerc finit donc en tête devant Hadjar et Norris, puis Verstappen, Hamilton et Piastri. Les deux Mercedes de Russell et Antonelli suivent devant Lawson et Gasly, qui bouclent le top 10 en tant que meilleurs des autres, comme au championnat.

Lindblad est 11e devant les Audi puis Ocon, Alonso et Bearman. Sainz devance Stroll et Bottas, Albon, puis Pérez et Colapinto, qui est dernier au classement.

Vous pourrez suivre toutes les informations de Sepang au fil de la journée sur nos pages, et on se retrouve demain à 6h pour la troisième et dernière séance d’essais libres !