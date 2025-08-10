Pirelli va réitérer un test pour améliorer le spectacle après un échec en Belgique

Pirelli voulait essayer un choix pneumatique audacieux en Belgique, en créant un décalage dans la gamme et en n’apportant pas trois composés qui se suivent dans celle-ci. Malheureusement, la pluie a empêché de tester les différences entre les gommes en course.

Néanmoins, le directeur du sport auto chez Pirelli, Mario Isola, ne perd pas espoir de voir une bonne solution avec cela, et il confirme que le manufacturier italien va procéder à un autre test du genre, comme on l’avait appris lors de la publication des choix de pneus pour la fin de saison.

"Il est difficile de tirer des conclusions pour Spa, où les conditions météorologiques ne nous ont pas aidés. Mais je pense que l’idée était bonne, et c’est pourquoi nous avons décidé d’adopter la même approche pour le Texas et le Mexique, où nous avons supprimé un composé entre le dur et le moyen" a déclaré Isola.

"En gros, l’objectif est toujours le même : varier les stratégies et permettre aux équipes de prévoir un ou deux arrêts, afin d’aborder la course de différentes manières. Nous avons effectué quelques simulations et nous pensons que si une équipe souhaite utiliser les pneus durs et viser une course à un seul arrêt, elle sera pénalisée par des pneus plus lents."

"Tandis que si une équipe souhaite être agressive, mais que cela implique de passer à une stratégie à deux arrêts, elle pourra alors utiliser les pneus moyens et les pneus tendres, qui sont plus rapides. Voilà donc l’approche que nous avons adoptée. Pour le Mexique et Austin, nous pensons pouvoir réessayer cette solution."

Ces deux circuits ont été choisi car là-bas, effectuer deux arrêts n’est pas pénalisant, ce qui pourrait encourager les pilotes à sortir des sentiers battus : "En raison de la simulation que nous avons effectuée avec notre département de modélisation, qui nous indique que la stratégie à deux arrêts est légèrement plus rapide que celle à un seul arrêt."

"Habituellement, si les temps de course totaux pour un arrêt et deux arrêts sont très proches, les équipes choisissent un seul arrêt. Elles ne veulent pas prendre le risque d’un arrêt supplémentaire, du trafic ou d’une erreur pendant l’arrêt."

"Elles s’orientent donc naturellement vers une course à un seul arrêt. Cela signifie qu’au Mexique et au Texas, notre simulation nous indique que la stratégie à deux arrêts est plus rapide de quelques secondes."

"Dans certaines autres courses, nous avons également décidé de modifier la répartition : nous optons pour des pneus plus tendres à Bakou et à Zandvoort, sans sauter un composé, mais en passant simplement à un niveau plus tendre."

"Et nous avons décidé d’opter pour des pneus plus durs au Brésil, car l’année dernière au Brésil, on utilisait les C3, C4 et C5, et le C5 n’a pas été utilisé pendant la course. L’objectif est d’avoir les trois composés adaptés à la course, et pas seulement deux sur trois. Au Brésil, nous voulons revenir d’un cran."