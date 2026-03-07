Piastri ne pensait pas que Mercedes F1 avait autant bluffé

McLaren F1 a subi un retour à la réalité ce samedi après avoir pensé pouvoir jouer la pole position à Melbourne sur la base des essais du vendredi. Oscar Piastri a révélé que les EL3 et la qualification, lors desquels George Russell et Mercedes ont attaqué fort, ont été une douche froide.

Le pilote australien n’est pas surpris d’être au niveau des Ferrari et des Red Bull, mais l’avance des Mercedes était inattendue après un vendredi durant lequel l’équipe de Brackley a clairement bluffé. Sa cinquième place sur la grille est quelque peu frustrante.

"On est à peu près où l’on pensait être, c’est serré derrière les Mercedes, ce n’est pas une grosse surprise d’être là. Les choses se sont bien passées, l’exécution a été plutôt bonne mais on doit trouver du temps, car les sacs de sable ont vraiment été enlevés !" a déclaré Piastri.

"Après hier, on pense qu’on a eu une idée un peu trop optimiste de là où on pensait être. On croyait avoir notre mot à dire pour la pole position, et en EL3, on a pris une douche froide. On doit trouver de la performance, mais je suis sûr qu’on y arrivera."

Lando Norris sera à côté de son équipier au départ, mais le champion du monde en titre admet qu’il est en manque de performance, et il n’a pas vraiment apprécié la qualification, alors que George Russell a écrasé la concurrence.

"C’était pas très bon, pas très agréable. Je pense que George sera le seul à dire que c’était bien aujourd’hui !" a plaisanté Norris. "C’était irrégulier. Un tour meilleur, un tour moins bon. C’est compliqué. J’ai été en difficulté dès le début du week-end."

"Je n’ai pas fait beaucoup de tours. Beaucoup de problèmes sur la voiture, et j’aurais préféré qu’il y en ait moins. Ça arrive. Nous essayons de les résoudre. D’une certaine manière, c’est un objectif en début de saison de les minimiser."

"La chance ne m’a pas souri ce week-end, notamment en Q3 avec les débris sur la piste et la casse de mon aileron avant, donc je suis plutôt content de ma position. Avec le manque de tours ce week-end et les performances de la voiture, ça a été difficile. Nous verrons en course maintenant ce que nous pouvons faire."