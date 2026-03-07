Verstappen ne prend ’aucun plaisir’ et se lâche : ’cette F1 n’est pas correcte’

La première séance de qualifications de la saison 2026 de Formule 1 a laissé un goût particulièrement amer à Max Verstappen. Éliminé dès la Q1 après un accident au premier virage et confronté à la domination de Mercedes, le quadruple champion du monde s’est ensuite confié sur son premier ressenti en compétition de sa RB22. Et il n’a pas caché son exaspération face aux nouvelles monoplaces introduites cette année, qu’il juge profondément problématiques.

La séance de Verstappen a brutalement pris fin lorsqu’un problème technique apparent l’a envoyé dans le mur, alors qu’il entamait un tour lancé, dans le premier virage. L’impact avec les barrières a également provoqué une secousse au niveau du volant, qui lui a violemment tapé les poignets. Par précaution, le pilote Red Bull a été conduit au centre médical du circuit pour effectuer des examens. Après des scanners, il a finalement reçu la confirmation que rien n’était cassé.

Une fois de retour devant les médias, Verstappen s’est montré particulièrement sévère à l’égard de la nouvelle génération de F1. Selon lui, les problèmes sont suffisamment importants pour remettre en question l’ensemble du concept !

Interrogé sur des rumeurs faisant état d’une série de critiques qu’il aurait formulées lors du briefing des pilotes hier, le Néerlandais s’est d’abord montré agacé par la fuite de ses propres propos.

"C’est un peu étrange, vous savez ! Les pilotes ne devraient pas parler," a-t-il regretté.

"Oui, je ne trouve pas ça très professionnel de la part des personnes impliquées."

Mais lorsqu’il s’agit de donner son avis sur les F1 2026, Verstappen ne cherche pas à adoucir son discours.

"Il y a tellement de choses que nous devons examiner, je pense, d’une manière générale dans ce sport. J’ai dit ce que je pensais. Je veux dire, je ne prends absolument aucun plaisir avec ces voitures."

Le champion du monde estime que les images embarquées parlent d’elles-mêmes.

"Je ne sais pas, vous pouvez vous faire votre propre opinion, mais je pense que si vous regardez les caméras embarquées, vous voyez suffisamment de choses, non ?"

Un problème difficile à corriger à court terme

La Formule 1 n’exclut pas d’ajuster certains paramètres en cours de saison, notamment concernant la récupération et le déploiement de l’énergie des groupes propulseurs. Mais Verstappen doute fortement que cela puisse réellement améliorer la situation.

"Il n’y a rien que vous puissiez faire pour modifier la gestion de l’énergie. Vous pouvez seulement rendre la voiture plus lente en limitant le déploiement d’énergie et, dans ce cas, vous obtenez bien sûr une courbe de vitesse un peu plus normale, mais c’est une courbe de vitesse plus lente."

"La formule n’est tout simplement pas correcte. Et c’est quelque chose de beaucoup plus difficile à changer. Mais je pense que nous devons le faire."

Un retard important face à Mercedes

Sportivement, ce début de saison n’a pas non plus rassuré Verstappen. Avec l’introduction du nouveau moteur Red Bull, l’écart avec la référence actuelle reste important.

"L’écart est de huit dixièmes avec la pole position. C’est encore un très gros écart."

"Nous savons que nous devons améliorer la voiture et le moteur pour nous battre contre Mercedes, parce qu’au final nous ne sommes pas ici pour être troisième, quatrième, cinquième ou sixième… Nous sommes ici pour gagner. Espérons que, pas à pas, nous pourrons nous rapprocher."

La performance des Flèches d’Argent lors de ces qualifications n’a toutefois pas étonné Verstappen, qui estime avoir déjà vu ce scénario se dessiner lors des essais hivernaux.

"C’est ce que j’ai déjà dit à Bahreïn. Donc pour moi, ce n’est pas une surprise."

"Ce sera une longue saison. C’est ce que je peux vous dire."