Albon ’n’avait pas l’expérience nécessaire’ pour comprendre Verstappen en 2020

Alex Albon est heureux de voir Max Verstappen rouler sur le Nürburgring avec une voiture de GT, car il sait à quel point le quadruple champion du monde est passionné par la compétition automobile. Le pilote Williams F1 révèle en avoir bien discuté avec son ancien équipier en se rendant en Azerbaïdjan.

"J’étais dans le même avion que lui pour venir ici, alors nous avons bien discuté à ce sujet" a déclaré Albon. "Il adore les courses GT. Je dirais qu’il les apprécie certainement plus que moi."

"C’est quelqu’un qui aime tout simplement la course, et c’est agréable de discuter avec lui à ce sujet, car c’est clairement une passion pour lui. C’est en partie ce qui le distingue des autres. Il ne peut pas s’arrêter de piloter. C’est tant mieux pour lui. Il s’investit à fond, c’est certain."

La cohabitation entre lui et Verstappen avait été douloureuse en 2020, mais Albon pense qu’il a surtout été envoyé trop tôt dans l’équipe première, et qu’il n’était pas encore assez expérimenté pour comprendre les différences entre lui et l’autre côté du garage.

"Je n’étais pas dans le bon état d’esprit. À l’époque, j’étais tellement concentré sur moi-même pour m’améliorer que je n’avais pas vraiment l’expérience nécessaire pour assimiler tout cela sur le moment."

"Donc, même si je vivais la même chose qu’aujourd’hui, je serais capable de me concentrer vraiment sur les endroits où il gagne vraiment du temps au tour et pourquoi, comment il parvient à être aussi performant et constant avec une voiture qui me semblait tellement instable."

"Mais oui, j’ai appris. J’ai appris sa vitesse brute et j’ai appris... cela peut sembler étrange, mais pourquoi la voiture qu’il conduit est-elle si rapide ? Qu’est-ce qui permet d’améliorer le temps au tour dans cette configuration ?"

Il n’a compris l’intérêt d’une voiture à la limite en termes de stabilité que quand il a rejoint Williams en 2022 : "Je me souviens que lorsque je suis arrivé chez Williams, je me suis dit ’cette voiture est beaucoup plus stable, mais elle n’est pas toujours rapide’."

"On perd du temps dans certains virages parce qu’elle est trop stable, disons. Nous avons donc décidé de la rendre un peu plus nerveuse, ce qui nous a permis de gagner du temps au tour. J’ai beaucoup appris au cours de ce processus."