Piastri explique son accident avant le départ et présente ses excuses aux fans

Le cauchemar vécu par Oscar Piastri lors du Grand Prix d’Australie a pris une dimension encore plus douloureuse après la course. Éliminé avant même le départ, le pilote de McLaren a tenu à présenter ses excuses aux supporters venus en nombre à l’Albert Park Circuit pour l’encourager à domicile.

La saison de Formule 1 a débuté de la pire des manières pour Piastri. Le pilote australien a été contraint à un rare “Did Not Start” (DNS) lors de son Grand Prix national après avoir détruit sa McLaren avant même de rejoindre la grille de départ.

Qualifié en cinquième position, le natif de Melbourne devait s’élancer juste devant son coéquipier Lando Norris. Mais tout s’est joué lors du tour de reconnaissance entre la voie des stands et la grille.

À la sortie du virage 4, Piastri est monté sur le vibreur extérieur avant de perdre le contrôle de sa monoplace et de partir violemment dans le mur de béton. Le choc a lourdement endommagé la McLaren, mettant immédiatement fin à sa participation à l’épreuve.

Devant les médias, le pilote australien a détaillé les circonstances de cet accident tout en assumant une grande part de responsabilité.

"Je suis simplement déçu, un scénario comme celui-là ne devrait pas arriver," a confié Piastri à propos du premier DNS de sa carrière.

Le pilote explique que plusieurs facteurs ont contribué à la perte de contrôle, mais reconnaît que l’erreur initiale lui appartient.

"Il y avait plusieurs choses en jeu, mais la première, que je veux souligner, c’est qu’une grande partie vient de moi. J’avais les pneus froids."

La perte d’adhérence l’a pris totalement au dépourvu.

"C’était surtout le choc et la surprise. J’étais déjà en tête-à-queue avant même d’avoir vraiment eu le temps de réagir ; tout s’est passé très vite."

Pour Piastri, l’aspect le plus difficile à accepter reste la nature de l’incident, survenu avant même le départ de la course.

"Mais abandonner la course alors qu’on essaie simplement d’aller prendre le départ est une situation qui ne devrait pas arriver."

Le pilote McLaren a également expliqué qu’un facteur supplémentaire avait compliqué la situation.

"J’ai utilisé ce vibreur de sortie à chaque tour du week-end, mais je n’avais pas besoin de le faire à ce moment-là. En même temps, j’avais 100 kilowatts de puissance supplémentaire que je n’attendais pas, ce qui n’est pas négligeable, mais la partie difficile à accepter est que tout fonctionnait normalement. C’est simplement la façon dont les moteurs doivent fonctionner avec les règles."

Ce détail technique rend l’incident encore plus frustrant pour l’Australien.

"C’est ça qui est difficile à accepter. D’une certaine manière, ce serait presque plus simple si on disait simplement que j’avais des pneus froids et que j’ai été trop optimiste, mais quand on ajoute un autre facteur comme celui-là, c’est encore plus douloureux."

Très touché, Piastri a enfin adressé un message aux nombreux fans présents dans les tribunes d’Albert Park.

"Je n’ai pas vraiment beaucoup d’autres mots que ça, mais je suis vraiment désolé pour tous ceux qui sont venus me soutenir."

"Ce n’est clairement pas la façon dont je voulais commencer l’année."

