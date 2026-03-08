Russell s’impose au GP d’Australie, doublé Mercedes F1 devant les Ferrari

C’est l’heure de vivre ensemble la première course de la saison 2026 de F1, qui ouvre également une toute nouvelle ère de la Formule 1 sur le plan réglementaire, mais aussi par l’ampleur de sa grille de départ et des noms que l’on trouve désormais dessus.

En effet, cette course marque les grands débuts de Cadillac en tant qu’équipe et d’Audi en tant qu’équipe et motoriste, tandis que Red Bull a enfin son département moteur Powertrains, qui a conçu un V6 hybride avec Ford.

C’est aussi la première fois qu’Arvid Lindblad se présente sur la grille, et il sera le seul rookie sur la grille, même si Franco Colapinto est un autre pilote qui dispute sa première saison complète, après deux années à faire des piges.

C’est en tout cas Mercedes F1 qui a dominé la séance qualificative, George Russell signant la pole position devant Andrea Kimi Antonelli. Isack Hadjar a signé sa meilleure qualification en Formule 1 et il devance Charles Leclerc sur la deuxième ligne.

La troisième ligne est occupée par les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris, tandis que Lewis Hamilton est septième aux côtés de Liam Lawson. Lindblad est neuvième devant Gabriel Bortoleto, qui a signé la première Q3 d’Audi.

Nico Hülkenberg est 11e devant Oliver Bearman et Esteban Ocon, puis Pierre Gasly. Alex Albon suit devant Franco Colapinto et Fernando Alonso, qui devance les Cadillac de Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

Max Verstappen a subi un accident en qualifications et il n’a pas fait de chrono, il s’élancera donc en fond de grille, tout comme Carlos Sainz et Lance Stroll, qui n’ont pas pu faire de temps à cause de problèmes mécaniques.

4h15 : Malheureusement, la première qualification a donné lieu à un tollé, les pilotes étant très critiques envers les nouvelles monoplaces. Une grogne déjà importante qui risque de monter selon le déroulement de la course, et du week-end de Shanghai.

4h16 : Verstappen, qui a en plus vécu une qualification difficile, a été de nouveau un des plus critiques sur ces nouvelles F1.

4h17 : Alors que des équipes ont réussi leur entrée en compétition, Aston Martin a connu un week-end cauchemardesque, et a plongé dans une crise qui a fait réagir tout le paddock.

4h20 : La stratégie pneumatique devrait être à un arrêt, avec un départ en tendres ou en mediums et un deuxième relais en durs. Néanmoins, la course pourrait être agitée, et il n’est pas impossible de voir des stratégies intéressantes, voire gagnantes, en deux arrêts.

4h23 : Les pilotes prennent la piste... et Oscar Piastri s’est crashé ! Le pilote est indemne mais la MCL40 est détruite avec l’avant droit totalement arraché, la course à domicile de l’Australien semble déjà terminée !

4h24 : Le replay montre que Piastri a glissé sur le vibreur à la sortie du virage 4 et a perdu le contrôle.

4h26 : C’est un coup dur énorme pour Piastri dès le début de la saison, et aussi pour McLaren...

4h28 : C’est déjà un énorme rebondissement, puisque Piastri était qualifié cinquième et que McLaren vise, évidemment, un bon résultat.

4h31 : Norris s’est interrogé à la radio sur ce qui était arrivé à son équipier, craignant qu’une casse ait touché l’autre MCL40. Mais son ingénieur Will Joseph confirme que Piastri a perdu le contrôle de sa voiture sur le vibreur, apparemment en changeant de rapport.

4h35 : Sainz a déjà reçu une deuxième batterie et une deuxième unité de contrôle sur les trois possibles sur la saison complète, comme Russell. Le spectre d’une pénalité plane déjà sur ces pilotes.

4h37 : Hülkenberg n’a pas respecté la procédure de départ, les commissaires ont noté l’incident.

4h39 : Piastri est donc déjà hors course, et vous pouvez revoir son accident sur cette page.

4h45 : C’est l’heure de l’hymne national, un hymne qui doit évidemment résonner différemment pour Piastri à cet instant.

4h49 : Zak Brown, le PDG de McLaren, a été interviewé sur l’accident de Piastri : "On n’a rien vu dans les données, on n’a pas encore récupéré la voiture. On va donc devoir se concentrer sur l’autre voiture" a déclaré Brown, qui a confirmé ne pas avoir vu Piastri après son accident, et "ne pas être heureux" de l’écart avec Mercedes.

4h51 : Verstappen confirme être passé juste derrière Piastri après l’accident de l’Australien, et a expliqué que la piste était "très glissante" avec les pneus froids à ce moment-là. Le premier tour sera très complexe avec les pneus en cours de chauffe et les pics de puissance de ce moteur hybride.

4h53 : Hamilton aura un emplacement de grille vide devant lui avec l’absence de Piastri, et cela va évidemment aider la Ferrari dont l’envol est très bon.

4h55 : L’Audi de Hülkenberg est ramenée au stand, victime d’un problème mécanique... ils ne sont que 20 sur la grille !

4h57 : Wolff révèle qu’il a donné des consignes à ses pilotes : "Ils sont autorisés à courir. Ce que j’ai dit, c’est que c’est la première course, nous ne voulons pas avoir l’air ridicule, donc la marge de sécurité entre les deux doit être d’au moins un mètre."

4h59 : Colapinto, Bottas et Verstappen partent en pneus durs, Alonso et Sainz en tendres, et le reste en mediums.

5h00 : Erratum : Hülkenberg n’a pas abandonné, il est dans la voie des stands en pneus durs.

Départ : C’est parti et très bon départ de Hadjar et Leclerc ! Le Monégasque prend la tête dès le départ, et Hamilton est quatrième !

Tour 1 : Lindblad a pris un très bon départ, contrairement à Antonelli qui est septième, mais Hamilton puis Hadjar dépassent la Racing Bulls. Verstappen est déjà 16e, tandis qu’Ocon et Gasly sont dans le top 10, tout comme Alonso !

Tour 2 : Leclerc mène devant Russell et Hamilton est à plus de deux secondes, tandis que Lindblad repasse Hadjar pour la quatrième place ! Mais le Français se défend et reprend son bien. Russell prend la tête face à Leclerc !

Tour 3 : Meilleur tour en course pour Hamilton en 1’24"626, il revient à moins de deux secondes des leaders. Hadjar est quatrième devant Lindblad, Norris et Antonelli, puis Ocon, Gasly et Alonso ! Bortoleto est 11e devant Bearman, Albon, Sainz, Verstappen, Colapinto, Lawson, Bottas, Pérez et Stroll. Le départ de Colapinto est sous enquête, et Bortoleto et Bearman ont passé Alonso. Et Leclerc reprend la tête à Russell !

Tour 4 : Verstappen s’est défait des deux Williams et pointe 13e. Leclerc a une demi-seconde d’avance et Hamilton est revenu sur la Mercedes. Hadjar est à 3 secondes et a 1"8 de marge sur Lindblad.

Tour 5 : Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’24"553, mais Russell reste collé à lui. Hamilton décroche un peu, tandis que Verstappen et Albon ont passé Alonso. Et Hülkenberg a bien abandonné avant le départ, finalement.

Tour 6 : Leclerc améliore encore en 1’23"981, mais Russell suit de près. Antonelli est remonté et se défait de Hadjar et Lindblad après avoir passé Norris, il est quatrième. Verstappen passe Bortoleto et Sainz double Alonso.

Tour 7 : Russell attaque Leclerc mais ne passe pas, même s’il semble suivre facilement la Ferrari. Hamilton est à 1"7 et Antonelli à 4 secondes du Britannique. Hadjar est légèrement décroché, comme Lindblad, qui retient pour l’instant Norris. Ocon, Gasly et Bearman complètent le top 10 devant Verstappen.

Tour 8 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’23"835, et il remonte sur Hamilton. Russell est passé en tête ! Mais Leclerc repasse !

Tour 9 : Antonelli améliore son chrono en 1’23"683. Russell attaque de nouveau, il passe mais se rate au freinage, et Leclerc en profite pour repasser ! Hamilton est revenu juste derrière !

Tour 10 : Leclerc reste en tête devant Russell, Hamilton et Antonelli, et les quatre se tiennent en 2,5 secondes. Hadjar est à 6"6 et Lindblad le suit. Colapinto a reçu une pénalité avec un stop and go, tandis que le blocage de Leclerc sur Russell est sous enquête.

Tour 11 : Le quatuor de tête est regroupé, tandis que Verstappen a passé Gasly pour la neuvième place. Lindblad et Norris se défont de Hadjar, qui a un problème !

Tour 12 : La voiture de sécurité virtuelle est déployée car le moteur de Hadjar fume et il s’arrête sur le côté ! Norris, Ocon, Gasly, Sainz, Lawson s’arrêtent aux stands pendant la neutralisation, tout comme Alonso et Stroll. C’est une fenêtre d’arrêt pour une stratégie à deux arrêts.

Tour 13 : Mercedes arrête Russell et Antonelli, Ferrari laisse ses pilotes en piste ! Russell ressort troisième, Antonelli cinquième derrière Lindblad. Albon stoppe aussi et ressort 12e. Hamilton se plaint que ni lui ni Leclerc ne soient rentrés pour tenter deux stratégies.

Tour 14 : Les mécaniciens de Ferrari sont sortis mais ils restent en piste, et la course est relancée ! De toute façon, l’arrêt des pilotes Mercedes n’est pas le dernier et ils parient surement sur un autre Safety Car. Alonso est de retour au stand.

Tour 15 : Leclerc et Hamilton mènent, Russell est à 12 secondes du leader, Lindblad suit et Antonelli revient. Verstappen est remonté sixième devant Bearman et Bortoleto, puis Norris et Ocon. Et Aston Martin fait abandonner Alonso.

Tour 16 : Leclerc a 1"7 d’avance sur Hamilton, et Russell signe le meilleur tour en 1’22"825, tandis qu’Antonelli est passé devant Lindblad. Ferrari a gardé le Plan A, celui d’un seul arrêt, et le timing d’une possible autre Safety Car sera crucial pour eux, comme pour leurs rivaux qui doivent refaire un arrêt. Pérez ne s’est pas encore arrêté et se bat avec Lawson, qui le dépasse. Le rythme des Cadillac est lent, mais pour le moment elles sont fiables.

Tour 17 : Russell remonte à raison d’une demi-seconde au tour, et Antonelli roule dans les temps des Ferrari. Lindblad, Verstappen, Bearman et Bortoleto sont lents et les pneus semblent s’user vite, ce qui laisse penser que Mercedes n’ira pas au bout, même en durs.

Tour 18 : Russell améliore le meilleur tour en 1’22"765, et il est à 7 secondes de Leclerc. Le drapeau jaune est déployé, car Bottas est à l’arrêt ! Notre commentaire d’il y a deux tours a mal vieilli...

Tour 19 : Lindblad, Verstappen, Bearman et Bortoleto rentrent au stand ! La Safety Car n’est pas déployée mais la position de la Cadillac laisse peu de chances de faire autrement... Pérez s’arrête à son tour au stand. La voie des stands est fermée et les Ferrari ne peuvent pas s’arrêter !

Tour 20 : Et la course reprend ! Leclerc a 1"2 d’avance sur Hamilton, qui a 6"6 de marge sur Russell. Antonelli est à 6"6 de son équipier et Norris à 11"8. Lindblad suit à 6"1 et il est attaqué par Verstappen. Bearman et Bortoleto ont fait une bonne opération, ils sont ressortis devant Ocon et Gasly. Verstappen se débarrasse finalement de Lindblad.

Tour 21 : On est au tiers de la course, et ils ne sont plus que 17 en piste. Russell remonte sur les Ferrari et ramène Antonelli à distance. Hamilton dit que ses pneus vont bien et ne veut pas être arrêté en même temps que Leclerc. Le Britannique veut tenter l’overcut sur son équipier.

Tour 22 : Russell signe le meilleur tour en course en 1’22"670, et Antonelli est le plus rapide derrière lui. Les pneus durs récents des Mercedes fonctionnent très bien.

Tour 23 : Les deux pilotes Mercedes tournent en 1’22"8, et ils sont les plus rapides en piste. Verstappen revient sur Norris mais il est encore à 4 secondes. Lindblad est décroché et voit Bearman revenir.

Tour 24 : Antonelli améliore le meilleur tour en course en 1’22"682, il est à 6"1 de Russell, qui est revenu à moins de 4 secondes de Hamilton. Verstappen ne revient plus sur Norris, et le top 6 est nettement plus rapide que le reste du peloton.

Tour 25 : Leclerc mène toujours avec un peu plus de 2 secondes d’avance sur Hamilton. Gasly est sous enquête pour son dépassement sur Ocon, dans lequel il a tapé la Haas. Et Ocon pour avoir roulé trop lentement.

Tour 26 : Leclerc s’arrête ! Le Monégasque ressort quatrième à 17 secondes de Hamilton, qui n’a plus que 1"8 de marge sur Russell. Antonelli est à 8 secondes de son équipier et roule lentement. Alonso est revenu en course ! Il a 11 tours de retard, mais Aston Martin doit engranger du roulage.

Tour 27 : Hamilton a 1"1 d’avance sur Russell, Antonelli est à 8 secondes de son équipier et Leclerc à 8 secondes de l’Italien. Norris est à 7"8 de la Ferrari et Verstappen à 4"4. Lindblad est décroché à 7"3 mais il garde Bearman derrière lui. Bortoleto et Gasly complètent le top 10. Ocon suit devant Sainz, Albon, Lawson, Colapinto, Pérez, Stroll et Alonso.

Tour 28 : Russell attaque Hamilton et se défait de la Ferrari ! Le Britannique reprend la tête, il a 15 secondes d’avance sur Leclerc qui s’est arrêté. Pérez n’est pas pénalisé pour avoir poussé Lawson hors piste, et il est maintenant sous enquête pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Un retour agité pour le pilote Cadillac.

Tour 29 : Hamilton s’arrête à son tour et il ressort à 5"7 de Leclerc en quatrième position. Les écarts sont creusés dans le quatuor de tête mais les Mercedes doivent encore s’arrêter. Verstappen a 10 tours avec ses mediums et se plaint de leur dégradation.

Tour 30 : On vient de passer la mi-course, et Russell pense pouvoir tenir avec un seul arrêt sur les durs qui ont déjà 17 boucles. Compte tenu de la chute en performance que l’on voit, c’est difficile à croire, mais on sait que le Britannique gère très bien la dégradation. Albon dépasse Sainz pour la 12e place. Bearman accélère derrière Lindblad pour tenter d’aller chercher la septième place.

Tour 31 : Russell a 6"3 d’avance sur Antonelli, et Leclerc est à 8 secondes de l’Italien. L’objectif pour le Monégasque est de garder un écart de moins d’un arrêt sur Russell. Hamilton est à 6"8 de Leclerc, et Norris à 5"1 de Hamilton. Verstappen revient sur Norris, il n’est plus qu’à 2"3. Ocon est à l’attaque derrière Gasly.

Tour 32 : Les écarts sont stables dans le top 5, et Verstappen revient inexorablement sur Norris, dont le pneu avant gauche est en difficulté.

Tour 33 : L’ingénieur d’Antonelli lui a demandé s’il pense pouvoir finir la course avec un relais de 45 tours en pneus durs, l’Italien est plus sceptique que son équipier : "Ce sera courageux !" Norris est interrogésur la possibilité de faire 26 tours en mediums : "Non, je les détruirais après seulement dix tours".

Tour 34 : Et la voiture de sécurité virtuelle est déployée ! Il y a un débris en piste, Bortoleto en profite pour s’arrêter au moment parfait, tout comme Albon, Lawson et Sainz. C’est un morceau de Cadillac qui est tombé.

Tour 35 : Norris s’est arrêté à son tour, et il repart septième derrière Verstappen, Lindblad et Bearman... et en mediums malgré son inquiétude sur leur durée de vie.

Tour 36 : Russell a 6"2 d’avance sur Antonelli, Leclerc est à 8"1 de l’Italien, et Hamilton à 7"2 de son équipier. Verstapen est à 9"4 de Hamilton.

Tour 37 : Russell continue de mener, et les pilotes Mercedes n’ont pas encore eu l’opportunité de s’arrêter sous neutralisation. Ocon dépasse Gasly pour la neuvième place.

Tour 38 : Cette fois, Alonso a abandonné définitivement. Norris dépasse Bearman.

Tour 39 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’22"579, lui et Hamilton tournent enfin plus vite que les Mercedes. La dégradation sera vraiment la clé de cette fin de course. Gasly repasse Ocon et Norris passe Lindblad. Ocon se fait passer par Bortoleto et ses pneus neufs.

Tour 40 : Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’22"536. Russell et Antonelli sont toujours séparés par 6"5, Leclerc est à 9"4 de l’Italien, et il y a 5"9 entre les deux Ferrari. Bearman se défait de Lindblad, qui manque de rythme, mais qui contre-attaque et repasse la Haas ! Bearman reprend son bien, tandis que Bortoleto dépasse Gasly et rentre de nouveau dans les points.

Tour 42 : Verstappen s’arrête après 22 tours en mediums. Il ressort derrière Norris.

Tour 43 : Russell et Antonelli gardent leur écart, Leclerc est toujours à 9"4, et Hamilton est à 4"9 de son équipier. Norris est à 33 secondes, et Verstappen est à 3"2 du champion en titre. Bearman suit devant Lindblad, mais les pneus des deux pilotes sont vieux. Bortoleto roule plus vite qu’eux et remonte, et il distance Gasly, qui est toujours sous la menace d’Ocon pour la dixième place.

Tour 44 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’22"091, il revient vite sur Norris, dont les mediums ne sont pas très rapides.

Tour 45 : Les écarts sont stables dans le top 4. Ocon et Gasly se font prendre un tour par Russell. Marcus Dudley, l’ingénieur de piste de Russell, lui dit qu’ils vont aller au bout avec ces pneus.

Tour 47 : Les écarts se stabilisent, et Verstappen n’arrive plus à revenir sur Norris. A noter que Stroll a abandonné il y a deux tours.

Tour 48 : Les Mercedes dépassent les 35 tours en pneus durs, et on va approcher d’un scénario que Pirelli n’a pas imaginé, celui de dépasser 38 boucles en pneus durs. L’équipe a l’air confiante que cela puisse fonctionner.

Tour 49 : Antonelli revient à moins de 6 secondes. Leclerc est à 9 secondes et Hamilton à 3"3. Verstappen est revenu sur Norris.

Tour 50 : Ocon est toujours à une seconde de Gasly alors que nous sommes à moins de 10 tours de l’arrivée. Verstappen est à 6 dixièmes de Norris.

Tour 51 : Lindblad n’a plus son boost du mode overtake, ce qui risque de lui coûter beaucoup de temps au tour. Stroll est revenu en piste.

Tour 52 : L’ingénieur de Hamilton lui dit de continuer à attaquer : "On ne sait jamais". Le Britannique est à 2"6 de Leclerc, qui perd du temps sur les Mercedes pour le moment.

Tour 53 : De nouveau encouragé par son ingénieur, Hamilton lui demande de laisser gérer. Il est à 3 secondes de Leclerc. Derrière, Verstappen est toujours collé à Norris, tandis qu’Ocon a décroché derrière Gasly.

Tour 54 : Antonelli est revenu à 4"4 de Russell, qui gère clairement ses gommes actuellement. A cinq tours de l’arrivée, il semble maintenant que Mercedes n’aura pas de gros problèmes avec ses pneus.

Tour 55 : Hamilton est repassé sous les 3 secondes derrière Leclerc.

Tour 56 : Hamitlon est maintenant à 2 secondes, va-t-il aller tenter un dépassement sur Leclerc ? Derrière, Bortoleto est dans la seconde derrière Lindblad, et Ocon est à 1 seconde de Gasly.

Tour 57 : On est dans l’avant-dernier tour et les écarts du trio de tête sont stables. Mais Hamilton est à 1"3 de Leclerc !

Dernier tour : L’écart semble trop important entre les Ferrari, mais Bortoleto va tenter d’aller chercher la huitième place à Lindblad.

Arrivée : Russell s’impose devant Antonelli ! Mercedes signe un doublé pour ouvrir la saison pour la première fois depuis 2019, et Leclerc termine troisième, avec seulement 6 dixièmes d’avance sur Hamilton ! Norris est cinquième, Verstappen est sixième et Bearman septième.

Lindblad est huitième et marque des points pour sa première course en Formule 1, après avoir été impeccable. Bortoleto marque les premiers points d’Audi en F1 dès la première course de la marque en catégorie reine. Gasly termine dans les points pour Alpine après une course solide.

Ocon est 11e devant Albon, Lawson, Colapinto, Sainz et Pérez. Ils sont 16 à l’arrivée, ce qui est plutôt correct pour une première course de réglementation moteur.

Debrief Twitch du GP F1 d’Australie 2026 : ne manquez pas notre rendez-vous avancé exceptionnellement à ce soir à 18 heures sur le site et notre chaîne Twitch !