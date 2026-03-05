Les pilotes attendent la décision de la F1 pour Bahreïn et l’Arabie saoudite

Alors que la saison 2026 de Formule 1 vient à peine de débuter avec la journée médias à Melbourne, l’escalade des tensions au Moyen-Orient suscite déjà des interrogations quant au maintien des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, programmés dans un peu plus d’un mois. Si la situation est suivie de près par les instances du sport, les pilotes préfèrent pour l’instant faire confiance aux décideurs de la discipline.

Interrogé sur les discussions au sein du paddock, George Russell a expliqué que les pilotes ne s’attardent pas encore trop sur la question, estimant que la situation peut évoluer rapidement dans les semaines à venir.

"Au final, je pense que nous faisons tous confiance à la F1 et à la FIA pour prendre la bonne décision, et la situation va certainement évoluer au jour le jour."

Le pilote Mercedes rappelle que les courses concernées sont encore relativement éloignées dans le calendrier.

"Nous sommes encore à quatre ou cinq semaines de ces courses, donc je ne pense pas que qui que ce soit insiste vraiment avec ces questions, parce qu’il y a encore beaucoup de temps entre maintenant et ce moment-là."

Russell souligne également que les pilotes ont peu d’influence sur ces décisions.

"Oui, bien sûr, c’est en quelque sorte en dehors de notre contrôle. Donc oui, nous faisons confiance aux personnes au sommet pour prendre la bonne décision."

Et si la situation devait empêcher la tenue des courses prévues, il imagine que des alternatives sont déjà envisagées.

"Si ce n’est pas le cas, je suis sûr qu’il y a des plans B en place, mais nous ne posons pas de questions et nous avons confiance dans le fait qu’ils gèrent la situation."

Ces propos ont été partagés par son collègue au sein de l’association des pilotes (GPDA), Carlos Sainz. Le pilote espagnol estime que les dirigeants de la F1 disposent de bien plus d’informations que les pilotes.

"Je pense que la F1 et la FIA sont beaucoup mieux informées sur ce qui se passe grâce aux contacts qu’elles ont au Moyen-Orient et dans le monde."

"Dans ces conditions, les pilotes doivent s’en remettre aux décisions de la direction du sport. Donc je pense que nous sommes, disons, à la merci de ce que la F1 décidera de faire, mais je suis assez confiant dans le fait qu’ils prendront la bonne décision quand le moment sera venu de la prendre."

"Mais étant encore si loin de ces courses, je ne pense pas que cela vaille la peine de dépenser trop d’énergie à réfléchir à ce qui va se passer."