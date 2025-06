Hamilton va-t-il penser à la retraite si la saison 2026 est décevante ?

Juan Pablo Montoya se demande si Lewis Hamilton réfléchit à prendre sa retraite, pendant une saison 2025 difficile pour ses débuts sous les couleurs de Ferrari. Le Colombien pense que le septuple champion du monde a encore la motivation de pousser son équipe mais que si celle-ci disparait, la retraite soit une option crédible.

"Je pense qu’Hamilton a plus que jamais envie de prouver à tout le monde qu’il a tort" a-t-il déclaré. "Mais si 2026 se passe mal, il pourrait commencer à se dire qu’il n’en a plus rien à faire."

"Mais il les pousse en ce moment. Je ne sais pas s’ils sont contents qu’il les pousse, mais je pense qu’il a besoin de les cuisiner. Je pense qu’il a besoin de les griller et de les mettre mal à l’aise, les ingénieurs, qu’ils le veuillent ou non."

"Les ingénieurs doivent comprendre que Lewis n’essaie pas d’être un imbécile avec eux, mais qu’il essaie d’améliorer la voiture. Je pense que c’est très difficile. Et vous devez apprendre en tant qu’ingénieur et en tant que pilote à ne pas prendre les choses personnellement."

"En fin de compte, ils recherchent tous les deux la même chose. Lewis ne se demande pas si l’ingénieur est vraiment intelligent ou non, mais il se demande s’il prend suffisamment de décisions et les bonnes. Ils doivent laisser leur ego à la maison et se mettre au travail. Ferrari a besoin de quelqu’un pour mieux gérer cette relation."

Montoya défend le bilan de Hamilton, notamment après une course solide au Canada malgré des dégâts, et il salue ses performances : "Pour la première fois depuis la Chine, Lewis semblait assez compétitif. Il avait l’air en forme."

"Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils avaient un nouveau plancher ou quelque chose comme ça. C’était une bonne chose. Mais il est censé l’avoir endommagé au 10e tour ou quelque chose comme ça, lorsqu’il a heurté un animal et endommagé la voiture. Et malgré cela, il a terminé à seulement 20 secondes de Leclerc (avant neutralisation ndlr)."

"Si l’avarie lui a coûté, disons, deux ou trois dixièmes de seconde par tour, cela signifie qu’il était dans le coup. Il est intéressant que Fred Vasseur ait déclaré après la course qu’il n’y avait qu’une seule chose que Ferrari n’avait pas changée."

"Je pense qu’il voulait dire que plus ils concentreront la voiture sur Lewis, mieux ils fonctionneront en tant qu’équipe. Cela ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas prêter attention à Charles, mais Charles dirige cette équipe depuis sept ans."

"C’est une voiture difficile à conduire. Lewis n’est pas à l’aise. Le seul à la conduire, c’est Charles. Quand Charles est bon, il est très bon. Mais quand il la rate, c’est une grosse erreur. Donc, si Ferrari dit qu’il faut que la voiture soit plus facile à conduire, cela va aider Charles et Lewis."