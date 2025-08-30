GP des Pays-Bas, EL3 : Norris confirme, cinq équipes en embuscade

Après une première journée dominée par McLaren F1, c’est l’heure de la confirmation pour l’équipe de Woking et pour Lando Norris, qui était le premier de chacune des deux séances hier lors du vendredi de Grand Prix des Pays-Bas.

Mais c’est aussi l’occasion pour les autres équipes de montrer qu’elles n’ont pas dit leur dernier mot, à commencer par Aston Martin, qui était le team le plus performant derrière les leaders du championnat, avec une deuxième place de Fernando Alonso en EL2.

On sait que McLaren a tendance à plafonner davantage que ses rivales entre les essais libres et les qualifications, et il n’est pas impossible qu’Aston, Ferrari, Mercedes et même Max Verstappen, qui était pourtant sceptique quant à ses chances de bon résultat hier soir, puissent se rapprocher avant cet après-midi.

11h10 : La pluie a pour le moment laissé tranquille le circuit de Zandvoort pendant que les Formule 1 tournaient, et à l’heure de lancer ce live, le soleil brille au-dessus de la piste, malgré un asphalte mouillé par des averses nocturnes et matinales.

11h14 : Aston Martin a brisé le couvre-feu hier soir pour remplacer la cellule de survie sur la voiture de Lance Stroll, accidenté lourdement en EL2. L’AMR25 du Canadien a aussi reçu un nouveau moteur et une nouvelle boîte de vitesses.

11h17 : Racing Bulls a également brisé le couvre-feu pour changer le moteur et la batterie sur la voiture d’Isack Hadjar, victime de problèmes hier en EL2. Comme pour Aston Martin, c’est la première fois de la saison sur les deux autorisées.

11h26 : Le soleil brille désormais sur Zandvoort avec seulement 20 % de risques de pluie. Des parties de la piste sont encore humides mais la trajectoire est bien sèche. La température de l’air est de 19 degrés, celle de l’asphalte de 20 degrés.

11h30 : C’est parti pour les EL3 !

11h33 : Hadjar est le premier à prendre la piste après une séance sans roulage. Il est en pneus intermédiaires pour ce tour de reconnaissance, malgré le fait que l’asphalte soit sec partout.

11h38 : Nico Hülkenberg se place en tête en gommes dures en 1’13"485, devant Andrea Kimi Antonelli et Gabriel Bortoleto, mais les pilotes sont timides en piste.

11h41 : Franco Colapinto fait mieux en 1’13"374, toujours en pneus durs. Et Bortoleto fait encore mieux en 1’12"966.

11h43 : Bortoleto améliore en 1’12"014, et Antonelli revient à 0"047 en gommes mediums.

11h48 : Stroll améliore en 1’11"854 avec les pneus tendres.

11h50 : Antonelli prend la main en gommes mediums en 1’11"187.

11h51 : Et c’est au tour d’Alonso de faire mieux, lui aussi en pneus tendres, avec un chrono de 1’11"082. Norris est en piste avec les pneus tendres.

11h52 : Norris prend le meilleur temps en 1’10"262 avec des pneus tendres.

11h53 : Verstappen se place deuxième à 0"760 avec des gommes mediums.

11h54 : Oscar Piastri prend le deuxième temps à 0"071 de son équipier.

11h56 : George Russell boucle son premier tour en pneus mediums et il se place sixième, avec le même chrono au millième près que son équipier Antonelli.

11h57 : Hadjar se place troisième en pneus tendres, et Leclerc prend la quatrième position.

11h59 : Verstappen remonte en troisième place.

12h00 : Lewis Hamilton prend le troisième chrono en pneus mediums, et Oliver Bearman le quatrième en pneus durs.

12h02 : Piastri prend la tête de la séance en 1’10"120, deux dixièmes devant Norris.

12h07 : Russell revient au troisième rang, tandis que Liam Lawson est entré dans le top 10.

12h10 : Leclerc est revenu dans le top 5, et Carlos Sainz fait son entrée dans le top 10 à la septième place. Les deux étaient chaussés de pneus mediums. Il est probable que l’on assiste en fin de saison à un run général en pneus tendres.

12h14 : Antonelli se plaint d’un problème avec la palette de descente des rapports.

12h16 : En pneus tendres, Norris signe les trois meilleurs secteurs et s’empare du premier chrono en 1’08"972, soit 1"1 de mieux que Piastri, qui est lui aussi en piste en pneus tendres, comme Verstappen. La pole de 2024 est aisément battue et il s’approche du record de la piste datant de 2021 et détenu par Verstappen.

12h18 : Verstappen se place deuxième à près d’une seconde, et Piastri remonte au deuxième rang à 0"242. Yuki Tsunoda se place juste derrière Verstappen mais à 4 dixièmes de son équipier.

12h19 : Russell prend le troisième chrono à 0"886, et Stroll se positionne au cinquième rang entre les deux Red Bull. Hülkenberg remonte huitième, Esteban Ocon 13e, et Bearman double Hülkenberg pour la huitième position. Hadjar prend la sixième position juste derrière le Canadien, alors que 13 pilotes sont en piste.

12h20 : Alonso était dans un tour rapide et s’est décalé pour dépasser une Mercedes à la sortie du dernier virage, mais la W16 est rentrée dans les stands et a serré l’Espagnol contre le mur. Ce dernier n’a pas eu d’autre choix que d’entrer dans la voie des stands, tandis que Russell a dû continuer pour un tour : "Ils ne regardent pas dans leurs rétros", s’agace Alonso.

12h22 : Sainz a progressé au quatrième rang, et Alex Albon se positionne sixième. Les Williams affichent des couleurs rassurantes après des EL2 durant lesquels les deux pilotes n’avaient pas réussi un chrono rapide.

12h24 : Leclerc se place sixième devant Albon, tandis qu’Antonelli ne fait pas mieux pour le moment que 16e.

12h26 : Après Gasly qui a gêné Colapinto hier, c’est l’Argentin qui bloque le Français dans le dernier virage. Nul doute que les deux pilotes Alpine vont s’agacer auprès de leurs ingénieurs respectifs.

12h29 : Il y a du monde en piste mais les chronos ne semblent pas bouger pour le moment.

12h30 : C’est la fin de la dernière séance libre à Zandvoort !

Norris termine donc en tête pour la troisième fois du week-end en autant de séance, et il devance Piastri et Russell. Sainz est quatrième devant Verstappen, Leclerc et Albon. Stroll est huitième, Aston semblant moins évidente en deuxième force du plateau, car cinq équipes sont à l’affût derrière McLaren.

Hadjar est neuvième devant Alonso et Lawson. Tsunoda n’est que 12e et il devance Bortoleto et Hamilton, qui est loin de Leclerc. Bearman est 15e devant Hülkenberg et Antonelli, puis Ocon, Gasly et Colapinto.

Rendez-vous à partir de 14h45 pour suivre les qualifications en direct !