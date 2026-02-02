Patrese évoque l’état de santé de Schumacher et le silence de sa famille

Ancien pilote de Formule 1, Riccardo Patrese a livré ses propres informations et son point de vue sur l’état de santé de Michael Schumacher, à la suite de nouvelles informations évoquant le fait que le septuple champion du monde ne serait plus alité en permanence et pourrait se déplacer en fauteuil roulant.

Dans un entretien accordé à Hochgepokert, Patrese, qui a couru aux côtés de Schumacher chez Benetton au début des années 1990, a expliqué qu’il n’a jamais revu ni eu de nouvelles directes de son ancien équipier depuis son grave accident de ski en décembre 2013.

"J’ai le sentiment que la situation était déjà comme ça il y a quelques années," a déclaré Patrese.

"J’espère que Michael va mieux chaque jour, parce que c’est un très bon ami à moi. Et je suis profondément triste qu’il se trouve dans cette situation."

L’Italien a rappelé que la survie même de Schumacher avait, à un moment donné, été sérieusement remise en question.

"Je savais qu’il y avait eu des évolutions positives il y a six ans, parce qu’il y a eu un moment où tout le monde pensait qu’il allait mourir," a-t-il confié. "Mais il a définitivement survécu à cet accident."

Selon Patrese, les informations dont il dispose, transmises indirectement, font état d’une amélioration progressive de l’état de santé du champion allemand. Mais il ne veut pas valider toutes les informations récemment rapportées par le journaliste du Daily Mail.

"J’ai appris par un ami qu’il allait de mieux en mieux. Je n’ai jamais été là-bas. Ce sont simplement des rumeurs disant qu’il peut s’asseoir, regarder, observer autour de lui et établir un contact visuel."

"Ce que je sais, c’est que même s’il est dans son propre monde, il reconnaît les gens autour de lui, les visages familiers. Je suis sûr par contre qu’il ne sait pas qu’il est un septuple champion du monde de F1."

L’ancien pilote a enfin révélé qu’il avait proposé, par le passé, de rendre visite à Schumacher, tout en comprenant la réponse de la famille.

"Après l’accident, j’ai dit à Corinna : ’Est-ce que je peux venir et essayer peut-être de lui parler ?’," a raconté Patrese.

"Et elle m’a répondu : ’Ne t’inquiète pas, Riccardo’. J’ai compris qu’ils ne voulaient personne autour de lui, à part quelques personnes de confiance comme Jean Todt, et aussi Luca Badoer."

Par ailleurs, le psychologue Guillermo Fouce, enseignant à l’Université de Madrid, a apporté un éclairage sur les raisons pour lesquelles la famille Schumacher évite systématiquement de confirmer les détails concernant l’état de santé de l’ancien pilote.

"Les personnalités publiques savent que leur image peut être exploitée de différentes manières," a expliqué Fouce au média espagnol spécialisé en santé Cuidate Plus.

"C’est pourquoi, dans certains cas, il est nécessaire de protéger cette image."

Selon lui, cette stratégie viserait à préserver la manière dont Schumacher est perçu par le grand public.

"D’après tout ce que nous avons entendu, il semble que Schumacher souhaite être rappelé comme un athlète de très haut niveau, et non comme quelqu’un souffrant de graves blessures physiques ou de difficultés de communication. C’est ainsi que son image publique est protégée pendant des années."

Fouce précise enfin que la décision de communiquer ou non ne revient pas nécessairement à la famille.

"Le patient a le dernier mot," a-t-il souligné. "Si le patient n’est pas en mesure de communiquer ou de décider d’une divulgation publique, la question est alors confiée à un représentant légal, qui décide de ce qui peut être rendu public."