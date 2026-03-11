’On m’aime ou on me déteste’ : Verstappen assume son image en Formule 1

À 28 ans, Max Verstappen poursuit une carrière déjà entrée dans l’histoire de la Formule 1. Quadruple champion du monde et auteur de 71 victoires en Grand Prix avec Red Bull, le Néerlandais continue de marquer son époque tout en assumant pleinement le regard parfois critique porté sur sa domination. Et pour lui, il n’est absolument pas question de s’excuser pour ses succès.

Dans un entretien accordé au Times, Max Verstappen a expliqué qu’il ne voyait aucune raison de se montrer désolé pour les performances qui ont jalonné sa carrière.

"Globalement, j’ai toujours été la même personne," a-t-il expliqué.

Le pilote Red Bull estime que la perception du public change surtout selon le niveau de performance de la voiture.

"C’est juste que parfois votre voiture est un peu meilleure ou un peu moins bonne. Parfois vous êtes l’outsider, parfois vous dominez presque toute la saison, et c’est probablement quelque chose que les gens n’aiment pas."

Mais cela ne change rien à son approche.

"Ce n’est pas mon problème. Je suis là pour gagner et j’essaie de gagner chaque course, non ? C’est toujours l’objectif. Pourquoi devrais-je me sentir désolé pour le succès ? Ce serait un peu ridicule."

Une carrière déjà parmi les plus grandes

À deux ans de la trentaine, Verstappen affiche déjà un palmarès impressionnant : quatre titres mondiaux et 71 victoires en Grand Prix. Seuls trois pilotes ont remporté davantage de championnats du monde dans l’histoire de la discipline : Michael Schumacher et Lewis Hamilton (sept chacun), ainsi que Juan Manuel Fangio (cinq).

Au nombre de victoires, seuls Hamilton (105) et Schumacher (91) devancent encore le Néerlandais.

Au fil des années, Verstappen s’est aussi forgé une réputation pour ses prises de parole directes et sans filtre. Un trait de caractère qu’il assume pleinement.

"Disons que c’est toujours mieux d’être accueilli positivement," a-t-il reconnu. "Mais le plus important est d’être fidèle à moi-même, pas simplement de bien paraître aux yeux des autres."

Le Néerlandais accepte parfaitement que son attitude divise.

"Soit on m’aime, soit on me déteste. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis simplement moi-même. J’essaie toujours d’être la même personne sur la piste comme en dehors."

Malgré sa quête permanente de performance, Verstappen assure également prendre du recul sur ses résultats.

"Bien sûr, j’essaie toujours d’obtenir le meilleur résultat possible. Mais une victoire de plus ou de moins, un titre de plus ou de moins... avec le temps, on relativise un peu."

En parallèle de sa carrière en Formule 1, Verstappen multiplie aussi les activités dans d’autres domaines du sport automobile.

Une participation aux 24 Heures du Nürburgring en mai a d’ailleurs été confirmée, dans le cadre de ses incursions en GT3. Le champion du monde explique que ces projets lui apportent une motivation supplémentaire.

"J’essaie de passer le plus de temps possible avec ma famille. J’aime être en Formule 1, mais il y a beaucoup de courses, donc il faut toujours essayer d’optimiser ce calendrier."

"Bien sûr, ce n’est pas facile, mais en même temps cela me motive beaucoup et je prends du plaisir à pouvoir faire d’autres choses."

"Que ce soit voir mon père courir en rallye, mes activités en GT3 ou développer notre entreprise de simulation, ce sont des projets incroyablement excitants pour l’avenir."