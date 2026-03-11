Cadillac F1 a ’prouvé qu’elle opère au niveau requis’ et veut maintenant progresser

À peine une semaine après avoir terminé son tout premier Grand Prix de Formule 1, l’écurie Cadillac F1 se rend à Shanghai, en Chine, pour la deuxième manche de la saison, quelques jours seulement après que l’équipe a marqué l’histoire en disputant sa première course à Melbourne.

Sergio Pérez a terminé le Grand Prix d’Australie à la 16e place, franchissant une étape importante dans le développement de l’équipe, tout juste 366 jours après avoir reçu la confirmation officielle de son inscription pour la saison 2026.

Ce week-end représente une autre nouveauté pour Cadillac, qui s’attaque à son premier week-end de Sprint. Mais avant ce défi de taille, l’heure est à un bilan satisfait de cette plongée dans le grand bain.

"C’était incroyablement spécial de voir l’équipe Cadillac F1 prendre vie et marquer l’histoire en terminant notre première course" a déclaré Graeme Lowdon, le team principal.

"Nous avons énormément appris en Australie et nous avons hâte de mettre ces connaissances à profit lors de notre premier week-end Sprint. Après avoir prouvé que nous pouvons opérer au niveau d’exigence requis par la Formule 1, notre objectif est d’améliorer nos performances et notre fiabilité."

Sergio Pérez est satisfait de sa première expérience sous les couleurs de la marque américaine, et il fixe un objectif simple pour la deuxième manche de la saison : "C’était merveilleux de terminer la première course de Cadillac F1 le week-end dernier."

"Il s’agit maintenant de progresser partout où nous le pouvons. Shanghai est un circuit d’un style complètement différent, ce qui signifie que nous pouvons apprendre beaucoup. Le Sprint fera de ce week-end un défi, mais je suis impatient de remonter dans la voiture et d’aider l’équipe en course."

Valtteri Bottas apprécie Shanghai, à la fois pour le circuit mais aussi pour l’ambiance. Néanmoins, l’essentiel sera surtout de faire progresser Cadillac : "C’est génial de revenir en Chine, où le sport bénéficie d’un grand soutien. Pour nous, ce sera seulement notre deuxième week-end de course."

"C’est aussi un Sprint avec une seule séance d’essais libres, ce qui va rendre le week-end intéressant. Dans l’ensemble, je pense que nous serons à nouveau dans une position plus forte en tant qu’équipe, nous avons beaucoup appris de Melbourne. J’ai hâte de retrouver la piste et de donner le meilleur de nous-mêmes malgré ce délai très court."

Guanyu Zhou, le réserviste de l’équipe, sera sur place devant son public : "L’équipe progresse à chaque sortie, et je suis certain qu’elle fera un nouveau bond en avant à Shanghai. Le soutien pour l’équipe en Chine est déjà très fort, et je suis si fier de faire partie de ce nouveau chapitre de l’histoire de la F1."