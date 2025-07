Ferrari a eu raison de lancer sa suspension arrière à Spa malgré le week-end Sprint

Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Ferrari, affirme que l’équipe a pris la bonne décision en introduisant sa nouvelle suspension arrière ce week-end, malgré une seule séance d’essais libres pour l’évaluer.

Il a toutefois reconnu que le temps d’essais limité lors d’un week-end de course sprint a compliqué les tests de cette évolution.

"C’est certes un peu plus difficile mais d’un autre côté, c’est aussi une bonne préparation pour le week-end prochain. Si vous repoussez, vous repoussez toute votre vie."

Outre le temps limité pour les essais, les équipes effectuent des relais plus courts.

"L’absence de longs relais en essais libres, etc., complique l’adaptation."

"Mais d’un autre côté, nous devions le faire et nous avons fait de bons progrès jusqu’à présent. Cela signifie que si nous parvenons à tout mettre en œuvre en course et à obtenir un bon résultat, ce sera une belle récompense pour l’équipe, pour tout le monde à l’usine, et la meilleure façon de se préparer pour la semaine prochaine avec la Hongrie."

Charles Leclerc a pris la troisième place sur la grille du Grand Prix grâce à cette évolution, devançant la Red Bull de Max Verstappen lors de son dernier run. Lewis Hamilton n’a pu terminer que 16e après avoir vu son temps au tour supprimé suite à une infraction aux limites de la piste.

Vasseur a déclaré que la performance de Leclerc démontrait une amélioration grâce à cette évolution.

"Nous améliorons légèrement les réglages de la voiture et je pense que c’était aussi un très bon tour de sa part. Mais McLaren a encore une longueur d’avance. Avec la nouvelle suspension, nous avons une voiture un peu différente. Même si on souffre un peu au début, c’est finalement bénéfique pour le reste de la saison."

Hamilton a connu un week-end frustrant, ayant également été éliminé dès le premier round des qualifications pour le sprint (SQ1). Mais Vasseur l’a vu égaler la performance de son équipier hier.

"Il a réussi à avoir le même rythme que Charles en Q1. Les limites de la piste sont d’environ quelques millimètres, mais la règle est la règle et le temps au tour a été supprimé. Mais ce n’est pas une question de rythme ou d’adaptation. Je pense qu’il a été capable de faire le travail."

"Hamilton doit juste rester calme et tout maîtriser. La vitesse est là, on l’a vu dans les secteurs intermédiaires. Je pense qu’Hamilton manque simplement de confiance en ce moment."