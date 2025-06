Officiel : un opposant en moins à Ben Sulayem, Sainz Sr se retire de la course à la FIA

Carlos Sainz Sr a décidé de ne pas se présenter face à Mohammed Ben Sulayem à la présidence de la FIA.

Sainz, père du pilote Williams de F1 Carlos Sainz, a confirmé mercredi qu’il ne se présenterait pas aux élections prévues plus tard cette année.

"Bonjour à tous ! Ce message vise à confirmer publiquement ma décision finale de ne pas me présenter à la présidence de la FIA lors des élections de cette année," a écrit le double champion du monde des rallyes dans un communiqué.

"J’ai travaillé dur ces derniers mois pour comprendre en profondeur la situation à la FIA, ainsi que les exigences et les complexités inhérentes à un projet aussi important."

"Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que les circonstances actuelles ne sont pas idéales pour fonder ma candidature. De plus, j’ai réalisé qu’une candidature officielle à la présidence compromettrait considérablement ma préparation pour le Dakar et je ne souhaite pas affaiblir mon engagement envers Ford et mon équipe. Ces préoccupations m’ont donc incité à être réaliste et à renoncer pour l’instant à mon engagement auprès de la FIA."

"Malgré mon retrait de cette course, ma passion pour le service et le leadership au sein du monde du sport automobile n’a pas changé et je reste convaincu que l’organisation a besoin de changements importants, que j’espère sincèrement voir se concrétiser dans les années à venir."

"La course automobile et la mobilité ont été ma vie et je suivrai de près les évolutions futures avec grand intérêt. Je soutiendrai toujours mon sport et m’efforcerai de contribuer de manière significative à l’amélioration de la mobilité des usagers de la route dans le monde entier."

"Enfin, je tiens à vous remercier sincèrement pour les messages de soutien, d’encouragement et de conseils que j’ai reçus ces dernières semaines. Ils ont renforcé ma confiance pour poursuivre mes objectifs présents et futurs, et j’en suis sincèrement reconnaissant."

La décision de Sainz de se retirer de la course est un coup de boost évident pour Ben Sulayem, qui vise un second mandat à la présidence de la FIA.

Le règne de Ben Sulayem à la présidence de la FIA a été entaché de controverses depuis son entrée en fonction en 2021.

L’Émirati de 63 ans n’a pas encore officiellement confirmé sa candidature à sa réélection, qui aura lieu en décembre prochain, mais elle ne fait l’objet d’aucun doute à ce jour.