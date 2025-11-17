Audi F1 précise ce qui était vrai et faux sur son concept R26 pour 2026

Audi a tenu à clarifier une certaine confusion autour du concept-car dévoilé à Munich la semaine dernière, alors que l’on se demande si la "R26 concept" présentée était oui ou non un aperçu de la future monoplace qui participera au championnat 2026.

Le modèle exposé a été construit selon l’avant-dernière version du règlement technique 2026 de la FIA, baptisée "Fangio V13" (cliquez ici pour en retrouver toutes les photos).

Mattia Binotto, responsable du projet Audi F1, a mis en garde contre toute confusion avec la véritable R26 qui sortira de l’usine d’Hinwill en Suisse à la fin janvier.

"La géométrie de base des différentes zones aérodynamiques légales est correcte, mais notre voiture de 2026 sera très différente de celle qui était sur scène," a-t-il confirmé.

Si la forme de la carrosserie n’était pas représentative, la livrée l’était en revanche, donnant "beaucoup d’indices" sur la décoration de la R26 définitive. Le nez argent titane, la partie arrière rouge néon vif "Audi Red" et le carbone noir apparent sont des éléments authentiques de la future identité de la marque.

Le PDG d’Audi, Gernot Dollner, qui a hérité de l’engagement de ses prédécesseurs en F1, a déclaré qu’il adhérait désormais pleinement au projet.

"J’espère que mon emploi du temps me permettra d’être à Melbourne l’année prochaine," a-t-il déclaré.

Binotto, quant à lui, a déclaré qu’il était impossible de formuler des attentes en matière de compétitivité.

"Normalement, vos objectifs sont basés sur la voiture de l’année précédente. Ce n’est pas possible cette fois-ci."

"Nous n’entendons que des rumeurs concernant la puissance des moteurs de nos concurrents, mais nous ne savons pas si elles sont fiables. Certains affirment également que certaines voitures sont déjà quatre à six secondes plus rapides que le modèle Fangio actuel de la FIA."

"Tout cela est très vague."

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, s’est félicité de l’engagement pris par Audi et Cadillac, autre constructeur qui fera son entrée dans la compétition.

"L’année prochaine, nous aurons plus de constructeurs que jamais en Formule 1. Et cela dans une période troublée pour l’industrie automobile. Il y aurait de nombreuses bonnes raisons de ne pas le faire, mais nous offrons aux constructeurs automobiles un produit pertinent et aux spectateurs un package attractif. C’est la recette de notre succès."