Ocon : Haas F1 dispose d’une base solide pour travailler en 2026

Haas F1 a déroulé un début de saison prometteur à Melbourne et aborde donc le Grand Prix de Chine avec un moral élevé. Esteban Ocon, pilote de l’écurie américaine, dresse un premier bilan du comportement de la VF-26 et de ses perspectives sur ce tracé de Shanghai exigeant.

Pour le Français, sa monoplace est à la fois agréable et prometteuse lorsqu’on l’interrogé sur la sensation de pilotage.

"Oui, je pense que c’est un bon début de saison pour nous, pour l’équipe," confie-t-il lors de la conférence de presse FIA de ce jeudi.

"Nous avons une voiture que nous devons encore comprendre et que nous essayons de maximiser. Après l’Australie, elle n’était pas exactement là où nous voulions en qualification, mais malheureusement, sur mon dernier tour, le plancher s’est cassé, donc nous n’avons pas pu exploiter tout le potentiel."

"Mais oui, nous semblons bien performer en course en tant qu’équipe, et c’est quelque chose que nous devons poursuivre ce week-end. Bien sûr, il n’y aura qu’une seule séance d’essais, donc il faut en tirer le maximum. Mais le premier week-end a été intéressant pour nous. Tout le monde est évidemment content de nos progrès et satisfait du point de départ et de la base de la voiture. C’est un début solide, une base sur laquelle nous pouvons travailler, définitivement."

Ocon compare cette année à l’exercice précédent à Melbourne :

"Oui, c’est exactement ce dont je parle : la base de la voiture a définitivement un énorme potentiel en termes d’équilibre. Quand on assemble tout, c’est un bien meilleur pas en avant par rapport à l’an dernier à Melbourne."

"Bien sûr, nous avions rencontré différents problèmes l’an dernier et nous avions réussi à les surmonter lorsque nous sommes arrivés en Chine. Mais maintenant, nous n’avons pas besoin de paniquer et de réinitialiser la plupart de ces éléments. Nous avons une base sur laquelle travailler, et si nous faisons du bon travail tout au long du week-end, nous pourrons certainement nous battre pour quelque chose de correct. J’espère que ce sera le cas ce week-end."

Interrogé sur la possibilité de viser à nouveau un top 5 comme l’an dernier, Ocon reste prudent mais optimiste : "Nous verrons pour cela, mais ce serait agréable, c’est sûr !"

Quant à l’intérêt d’avoir un Sprint ce week-end dans le processus d’apprentissage de ces nouvelles F1, le Français conclut en affirmant que "ce n’est pas idéal, mais je pense que c’est amusant comme ça. Voyons voir ce que ça donne."