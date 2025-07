O’Ward dément un lien avec Cadillac F1, Schumacher dans le haut de la liste ?

Pato O’Ward a rejeté les spéculations selon lesquelles il figurerait en bonne place sur la liste de Cadillac F1 pour sa nouvelle équipe en 2026. Les patrons de l’équipe, Graeme Lowdon et Dan Towriss, se sont montrés ouverts quant à leurs récents entretiens avec des pilotes tels que Valtteri Bottas, Sergio Pérez et d’autres. Les rumeurs concernant des stars américaines se sont toutefois tassées.

"Je ne pense pas qu’ils prendront un pilote américain parce que le risque est tout simplement trop grand" a déclaré l’ancien patron de Haas, Günther Steiner, à RTL. "Ces gars-là n’ont aucune expérience de la Formule 1 et cela peut vite se retourner contre eux. Cela n’aide personne."

Si Colton Herta est hors course pour l’instant et qu’Alex Palou s’est exclu lui-même, des rumeurs persistantes associent le Mexicain Pato O’Ward chez Cadillac. Mais il est sous contrat avec l’équipe IndyCar de McLaren, et le PDG de McLaren, Zak Brown, a répondu qu’il n’aimerait pas libérer le pilote de 26 ans, mais qu’il ne l’en empêcherait pas."

L’ambassadeur de Cadillac F1, Mario Andretti, a même plaisanté récemment sur le fait qu’il devrait peut-être se battre contre McLaren. Mais O’Ward tempère tout cela aujourd’hui auprès de la plateforme mexicaine Medio Tiempo.

"Ce n’était que de la poudre aux yeux. Je pense que la rumeur selon laquelle je serais transféré chez Cadillac est comme celle selon laquelle Fernando Alonso sortirait avec Taylor Swift" a lancé le Mexicain, amusé.

Les derniers rapports suggèrent que le pilote Alpine Jack Doohan pourrait être une option pour Cadillac, tandis que Mick Schumacher a été associé à un volant depuis des mois.

"Je pense que Mick a de bonnes chances" a déclaré Steiner. "Cadillac a besoin d’un pilote ayant l’expérience de la Formule 1, et il n’y a pas beaucoup de pilotes actuellement qui n’ont pas d’emploi mais qui ont piloté en Formule 1."

"Mick est également une personne très sympathique qui a beaucoup appris sur le fonctionnement d’une bonne et grande équipe. Cette connaissance du fonctionnement d’une équipe performante pourrait aider Cadillac."