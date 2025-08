Leclerc a profité d’une Ferrari moins ’imprévisible’ pour signer la pole

Charles Leclerc avait du mal à réaliser le coup qu’il a réussi en qualifications du Grand Prix de Hongrie ce samedi, quelques minutes après avoir signé la pole position au nez et à la barbe des pilotes McLaren F1, Oscar Piastri et Lando Norris.

"C’est un gros coup de boost. L’équipe travaille d’arrache-pied pour apporter des évolutions. Le week-end dernier, une évolution a été introduite et elle nous a permis d’aller dans la bonne direction" a déclaré le pilote Ferrari.

"On ne savait pas à quel point elle allait être efficace. Comme je l’ai dit à Spa, il faut juger sur plusieurs courses, pas seulement une. Mais oui, être en pole aujourd’hui, c’est incroyable, cela montre qu’on fait les choses correctement."

"Honnêtement, je ne m’y attendais pas, surtout parce que, comme je le disais jeudi, c’est probablement mon pire circuit sur le plan statistique. Je n’ai jamais été performant ici. Mais ce week-end, pour une raison que j’ignore, j’ai trouvé du rythme. Donc oui, c’est très positif."

Si la course se passe sur le sec, il pense pouvoir profiter de sa place à la pointe de la grille de départ, mais s’il pleut, il s’attend à une course bien plus chaotique. Dans tous les cas, l’objectif sera de franchir le premier virage en tête.

"Je ne sais pas trop. Il y a des risques de pluie en course, et si c’est le cas, cela facilite évidemment les dépassements. Mais dans tous les cas, c’est toujours mieux de partir depuis la première position, surtout sur ce circuit. Je suis donc très satisfait de ma position de départ et maintenant, je suis totalement concentré sur l’objectif de la conserver."

Interrogé sur ce qu’il a changé dans son pilotage pour mieux réussir que les week-ends précédents, le Monégasque n’est pas sûr de le savoir : "Pas vraiment, pour être honnête. Je n’ai rien fait de spécial ce week-end que je ne fais pas d’habitude."

"Je savais que c’était un week-end où, sur le papier, j’avais tendance à souffrir, mais ça ne change pas ma préparation. J’essaie toujours de me préparer du mieux possible. Mais je pense que la mise à jour apportée à Spa m’a vraiment aidé à mieux exploiter la voiture."

"Comme je l’ai souvent dit, avant Spa, je devais configurer la voiture de manière très extrême dès les premiers essais pour essayer d’en tirer quelque chose en qualifications. Mais cela rendait la voiture très instable, et j’avais du mal à la maîtriser complètement."

"Depuis l’évolution de Spa, la voiture est dans une meilleure fenêtre et elle correspond mieux à mon style de pilotage en qualifications, quand je commence à vraiment attaquer. Et c’est crucial car depuis le début de la saison, j’avais du mal en qualifications, alors que c’est normalement l’un de mes points forts. Depuis Spa, je sens que ça revient peu à peu."

Alors qu’il avait dit ne pas être très à l’aise sur le Hungaroring, Leclerc est bien plus à l’aise, mais il ne compare pas cela avec ses progrès à Monaco depuis ses débuts en carrière : "Monaco, c’est un peu différent. J’ai toujours eu de la vitesse là-bas, mais on avait du mal à concrétiser le dimanche, à enfin gagner."

"Ici, c’est l’inverse : je n’ai jamais vraiment eu le rythme, donc difficile de transférer quoi que ce soit au dimanche. Cette fois, le rythme est là le samedi, donc maintenant on se concentre pour essayer de le conserver en course. J’espère que ce sera le début d’une meilleure relation avec ce circuit, qui jusqu’à présent ne convenait pas à mon style de pilotage."

"Mais pour l’instant, je reste concentré sur l’objectif de maximiser la course. Ensuite, j’ai deux jours de repos avant de faire des essais mercredi, ce qui me permettra d’analyser pourquoi j’ai eu de meilleures sensations ce week-end par rapport aux années précédentes."

Il confirme que la voiture est plus compréhensible et plus transparente dans ses réactions grâce à la nouvelle suspension arrière : "Non, avant, la voiture était très imprévisible, surtout quand il fallait aller chercher les derniers dixièmes en Q3."

"C’était vraiment difficile de tout faire parfaitement. Si on dépassait un peu la limite, on le payait très cher. Alors que maintenant, avec cette évolution, on peut jouer un peu plus avec les limites. Même si on dépasse légèrement, on ne perd pas autant. Donc oui, la voiture est plus prévisible, ce qui est très positif."

En revanche, il ne sait pas si elle l’aidera en course, si celle-ci se déroule sous la pluie :"Je ne sais pas. Ce n’est pas là qu’on attend les plus gros gains, mais ça peut sûrement faire une différence."

"Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Mais je peux dire que la première partie de la course à Spa était meilleure qu’à Silverstone, c’est certain. On verra en course. J’espère qu’on aura une nouvelle opportunité de ressentir des progrès dans ces conditions."