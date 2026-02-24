Un hiver raté pour Williams F1, mais une saison encore à écrire selon Sainz

À quelques jours de s’envoler en Australie pour le premier Grand Prix de la saison, Carlos Sainz ne se fait aucune illusion : Williams aborde le nouvel exercice en retrait par rapport à l’an dernier. L’Espagnol reconnaît un hiver particulièrement compliqué, marqué par des retards mais aussi des objectifs manqués.

Présent en Espagne lors d’un événement organisé par son sponsor Estrella Galicia, l’Espagnol a tenu un discours volontairement réaliste devant les fans.

"Je préfère être réaliste, et nous ne sommes pas là où nous étions l’an dernier," admet-il.

"L’hiver a été difficile pour l’équipe, mais cela ne veut pas dire que toute la saison ressemblera à la première course. La voiture et le moteur vont beaucoup évoluer."

Williams a notamment été contrainte de faire l’impasse sur le shakedown de Barcelone en raison de problèmes de fabrication. Sainz en a détaillé l’ampleur, sans chercher à minimiser la situation.

"C’est une très longue histoire à raconter ici," explique-t-il. "Nous avons eu des problèmes de production à l’usine. Nous pensions pouvoir tout faire dans un certain délai et nous avons réalisé que ce n’était pas possible. Nous avons pris du retard."

Malgré les interrogations entourant son choix de rejoindre l’écurie de Grove, Sainz balaie toute idée de regret prématuré.

"Quand j’ai signé avec Williams, je savais qu’il y aurait des bosses sur la route," rappelle-t-il. "Tant que mon aventure avec Williams ne sera pas terminée, il sera impossible d’analyser si c’était la bonne décision ou non."

L’Espagnol reconnaît néanmoins que les derniers mois ont été éprouvants.

"Ces trois derniers mois ont été très durs et nous n’avons pas été aussi prêts que nous aurions dû l’être. Mais si on regarde en arrière, Williams m’a donné l’opportunité de me battre pour des podiums en 2025. Si quelqu’un vous avait dit que j’obtiendrais deux podiums et demi (un Sprint dans le lot, ndlr), personne ne l’aurait cru."

Sur le plan purement technique, Sainz décrit une monoplace encore loin d’être arrivée à maturité, même si un point positif se dégage des essais hivernaux à Bahreïn.

"Chez Williams, on peut progresser dans tous les domaines," souligne-t-il. "Pour l’instant, c’est une voiture encore très verte, et nous allons l’améliorer partout. La fiabilité est le seul élément qui a bien fonctionné à Bahreïn."

Le pilote madrilène dit également partager le même état d’esprit que son compatriote Fernando Alonso, lui aussi plus proche de l’arrière que de l’avant de la grille en ce début de saison.

"J’ai vu Fernando et il voit les choses comme moi," confie Sainz. "Il a hâte de voir ce que son équipe est capable de proposer, mais surtout quelle sera sa capacité de réaction. Nous sommes sur la même ligne."

Enfin, concernant la hiérarchie avant le premier Grand Prix de la saison à Melbourne, Sainz admet que le flou reste total.

"Je pense qu’il est impossible de savoir si ceux de devant ont caché cinq ou dix kilos de plus que les autres," explique-t-il. "Et croyez-moi, j’ai demandé, mais personne ne me dit quoi que ce soit."

"Il faut comprendre que dix kilos, c’est trois ou quatre dixièmes, mais une cartographie moteur peut changer les choses de six ou sept dixièmes. On est là à spéculer pour savoir qui a gardé trois dixièmes en poids, en carburant ou en puissance."

"C’est impossible à savoir. C’est pour ça que je recommande d’attendre dix jours pour voir ce qu’il se passe, parce que moi non plus, je ne sais pas."