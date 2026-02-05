Hamilton se réorganise alors que son aventure chez Ferrari repart de zéro

À quelques semaines du premier Grand Prix de sa deuxième saison en rouge, Lewis Hamilton a profondément remanié son environnement hors piste. Après une première année compliquée chez Ferrari, le septuple champion du monde a engagé un véritable reset de son cercle proche, touchant aussi bien à son ingénierie de course qu’à sa gestion et sa communication.

La situation la plus sensible concerne le poste d’ingénieur de course, toujours vacant après le départ de Riccardo Adami, avec qui les tensions avaient été palpables tout au long de la campagne 2025. Un flou inhabituel à ce stade de l’hiver.

Dans sa chronique pour Quotidiano, le consultant italien et ancien pilote Ferrari Ivan Capelli s’est montré surpris par ce manque de clarté.

"Je trouve étrange que son nouvel ingénieur de course n’ait pas encore été officiellement nommé," observe Capelli.

"Peut-être est-ce une question d’heures, mais certaines choses devraient être clarifiées à l’avance. Il doit pouvoir commencer le travail avec lui la semaine prochaine à Bahreïn pour les essais."

Au-delà du garage, plusieurs figures bien connues de l’entourage de Hamilton ont également disparu du paddock. Sa chargée de communication Gabriela Kwaku Yeboah, plus connue sous le nom d’Ella, a mis fin à sa collaboration avec le Britannique. Elle gérait jusque-là ses relations médias ainsi que de nombreux projets liés à Project 44. Aucune information n’a encore filtré concernant sa future destination.

Sur le plan managérial, comme nous vous le rapportions hier, Hamilton s’est également séparé – une nouvelle fois – de Marc Hynes, même si la rupture a été décrite ces dernières heures comme "parfaitement cordiale". Les deux hommes se connaissent de longue date : Hynes avait accompagné Hamilton dès ses débuts, avant de devenir PDG de Project 44 entre 2015 et 2021, puis de retravailler avec lui à partir de 2024.

Hynes gérait l’ensemble de la logistique sportive de Hamilton et assistait à tous les Grands Prix. Il a désormais rejoint Cadillac à temps plein, en amont de l’arrivée du constructeur américain en Formule 1.

En parallèle de ces bouleversements professionnels, Hamilton fait aussi l’objet de nouvelles rumeurs extra-sportives, le liant une fois encore à Kim Kardashian, après des informations évoquant une rencontre parisienne discrète mais particulièrement luxueuse.

Sur le plan strictement sportif, Ivan Capelli estime que cette réorganisation traduit un pilote toujours animé par une forte détermination, malgré une saison difficile.

"Je pense que Lewis est encore prêt à prendre des risques", analyse Capelli. "Il sort d’une mauvaise année et il le sait. Il va chercher la rédemption. Je ne peux pas imaginer une fin de carrière triste pour lui."

Loin des circuits et des paddocks, Hamilton a également révélé une nouvelle passion inattendue. Après avoir vendu une grande partie de sa célèbre collection de voitures, le Britannique s’est tourné vers un loisir bien différent.

Dans une interview accordée à Vogue France, il confie s’être mis à collectionner... des cartes.

"Je collectionne des cartes", explique Hamilton. "Pokémon, Star Wars, des cartes de sportifs. J’en collectionnais quand j’étais enfant, on les échangeait à l’école, et maintenant la collection ne fait que grandir. J’achète des cartes toutes les semaines."